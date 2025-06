Camera Torino vince il prestigioso Lucie Award 2025

Il Centro Italiano per la Fotografia di Torino (Camera) si appresta a celebrare un traguardo di eccezionale rilevanza: il prestigioso Lucie Award 2025, nella sezione “Spotlight”, che gli sarà conferito il 21 giugno a Ostuni, in Puglia. Questo riconoscimento, sancito durante il rinomato gala dei Lucie Awards, un evento cardine nel panorama mondiale della fotografia, vede protagonisti il presidente Emanuele Chieli e il direttore artistico Walter Guadagnini, testimoniando l’affermazione del Centro in un contesto culturale di respiro internazionale.L’assegnazione del Lucie Award non è semplicemente un premio, ma una convalida del percorso compiuto da Camera, un’istituzione che ha saputo intagliare un ruolo di primaria importanza nel dibattito fotografico contemporaneo. La giuria ha premiato l’approccio inclusivo e multidimensionale del Centro, un vero e proprio ecosistema culturale che coniuga mostre d’arte, laboratori didattici, incontri con esperti e workshop, progettati per raggiungere un pubblico eterogeneo, dal professionista allo spettatore occasionale. L’attenzione alla fruibilità e all’accessibilità, elementi fondanti della sua identità, si traduce in un’offerta formativa e culturale pensata per abbattere le barriere e democratizzare l’accesso al mondo della fotografia.”Siamo profondamente onorati di questo riconoscimento, giunto in un momento particolarmente significativo: il nostro decimo anniversario,” dichiara Walter Guadagnini, direttore artistico. “Il premio sottolinea la nostra dedizione a curare ogni aspetto della fotografia, dalla ricerca scientifica alla comunicazione, passando per l’accessibilità, con l’obiettivo di presentare al pubblico il meglio del panorama nazionale e internazionale.” Camera aspira a essere un punto di riferimento per tutti, un luogo dove esperti e neofiti possono dialogare, dove la tradizione si confronta con le nuove generazioni e il passato proietta lo sguardo verso il futuro.Emanuele Chieli, presidente di Camera, aggiunge: “Questo premio è un formale riscontro alla correttezza delle nostre scelte e una conferma della validità del nostro percorso. Fin dalla nostra nascita, abbiamo coltivato una forte identità locale, estendendo gradualmente la nostra influenza a livello nazionale e, con ambizione, internazionale. La giuria ha riconosciuto il valore del nostro contributo al panorama fotografico globale, un aspetto che ci stimola a proseguire con rinnovato impegno e passione.” Il premio Lucie Award non rappresenta una meta, ma un punto di partenza per un futuro ricco di progetti e iniziative volte a rafforzare il ruolo di Camera come polo d’eccellenza nella promozione e nella diffusione della cultura fotografica. Si tratta di un incentivo a consolidare una visione che punta a valorizzare il patrimonio fotografico italiano e a proiettarlo verso orizzonti sempre più ampi.