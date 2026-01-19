Castello di Racconigi: un viaggio nel mondo del cinema

Domenica 1° febbraio, il Castello di Racconigi si apre a un’esplorazione affascinante per gli amanti del cinema, nell’ambito del consueto ciclo #domenica al museo, promosso dall’Ufficio Turistico locale.

L’appuntamento, più di una semplice visita guidata, si configura come un viaggio immersivo nel fenomeno del cineturismo, un trend globale che vede un numero crescente di appassionati ripercorrere le location immortalate dai loro film e serie preferiti.

Il Castello di Racconigi, con la sua architettura sabauda e i suoi giardini di rara bellezza, si è rivelato negli anni un set cinematografico di grande richiamo.

Grazie alla collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, la sua immagine è stata catturata da produzioni di notevole prestigio, contribuendo a costruire un’identità visiva ricca di suggestioni e a diffondere l’immagine del Piemonte a livello internazionale.

Tra le opere più recenti che hanno scelto il Castello come sfondo, spicca la serie televisiva “La legge di Lidia Poet”, ma l’elenco include titoli di grande valore artistico e commerciale.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, la presenza di opere firmate da maestri del cinema come Lina Wertmüller e Peter Greenaway, e popolari serie come “Elisa di Rivombrosa”, che ha saputo evocare l’atmosfera romantica e misteriosa del Piemonte settecentesco, e quelle ispirate alla figura affascinante di Mafalda di Savoia e alla vita della regina Maria José.

L’itinerario proposto domenica 1° febbraio, supportato da un’attenta selezione di materiali digitali – fotografie d’epoca, estratti di filmati, bozzetti preparatori – riporterà alla luce aneddoti e curiosità legate alle riprese, offrendo una prospettiva inedita sul rapporto tra il Castello e il mondo del cinema.

Non si tratterà solo di individuare le location specifiche, ma anche di analizzare come la luce, gli arredi, l’architettura stessa del Castello siano stati utilizzati per creare atmosfere e comunicare emozioni.

Si cercherà di comprendere come il “luogo” e la “narrazione” si siano reciprocamente influenzati, contribuendo a creare un’esperienza visiva unica.

Il percorso cineturistico si svolgerà domenica 1° febbraio alle ore 11:30 e alle ore 14:45.

Questo appuntamento si inserisce in un calendario più ampio, “Racconigi si racconta”, che propone un viaggio alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

Domenica 12 febbraio, il calendario proseguirà con “Love Tour: nozze, amori e capricci reali”, un’escursione dedicata alle vicende sentimentali della famiglia reale sabauda.

Il 28 febbraio, infine, si terrà il terzo appuntamento con i “Royal Community Urban Tour” dal titolo “Ospitali, poveri e bambini”, un’occasione per approfondire aspetti meno noti della vita quotidiana alla corte sabauda, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e alle relazioni con la comunità locale.