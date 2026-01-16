Castello Rovere: un viaggio fotografico tra Cisgiordania, Gaza e Libano

Il Castello Della Rovere a Vinovo, dal 2 al 7 febbraio, si apre al mondo attraverso l’esposizione fotografica “Territori Occupati – Voci dalla Cisgiordania, Gaza e Libano”, un progetto immersivo di Fabio Bucciarelli, fotografo torinese dal lungo impegno nel documentare le zone di conflitto.

L’evento non si limita a una mostra, ma si configura come un’esperienza visiva, un viaggio fotografico composto da cento immagini che si fondono in una narrazione coerente e profondamente commovente.

“Territori Occupati” non è una cronaca di eventi bellici, ma una riflessione intima e delicata sulla vita quotidiana di coloro che risiedono in aree segnate da un’occupazione prolungata e pervasiva.

Le fotografie non puntano il dito, non giudicano, ma rivelano la resilienza, la dignità e la complessità di individui e comunità intrappolate in un ciclo di instabilità e incertezza.

Bucciarelli, da un quindici anni testimone privilegiato delle ripercussioni umane dei grandi conflitti globali, non si limita a registrare la superficie degli eventi.

Attraverso il suo obiettivo, cerca di cogliere l’essenza di un’esistenza radicalmente alterata, di un tempo e di uno spazio compressi dalla presenza militare e dalle restrizioni imposte.

Le sue immagini catturano momenti di intimità, di lavoro, di gioco, di preghiera, rivelando la capacità umana di trovare bellezza e significato anche nelle circostanze più difficili.

L’esposizione si pone come una potente denuncia, non attraverso slogan o messaggi espliciti, ma attraverso la forza evocativa delle immagini, che invitano lo spettatore a una riflessione profonda sulle implicazioni morali e sociali dell’occupazione.

Si tratta di un invito a guardare oltre le notizie, le statistiche, i discorsi politici, per riconoscere e onorare le storie individuali che si celano dietro le grandi narrazioni del conflitto.

“Territori Occupati” vuole essere un ponte, un tentativo di costruire empatia e comprensione tra culture e popoli, un appello alla pace e alla giustizia.

L’opera, più che un reportage, si rivela un documento storico prezioso, un monito per il futuro, un tributo alla forza dello spirito umano di fronte all’avversità.