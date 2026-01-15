CinemAmbiente: Cinema, Ambiente e Sensibilizzazione a Torino

Il 29° CinemAmbiente, diretto da Lia Furxhi e ospitato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, si configura come un crocevia cruciale per il cinema documentaristico a tematica ambientale.

Dal 3 al 7 giugno, la città piemontese si animerà di storie urgenti, riflessioni profonde e testimonianze dirette, offrendo un panorama articolato di produzioni da tutto il globo.

Il Festival non si limita a presentare opere, ma aspira a stimolare un dibattito necessario, a sensibilizzare il pubblico e a promuovere un’azione consapevole.

La competizione, fulcro dell’evento, si articola in due sezioni principali: il Concorso Internazionale di Documentari, vetrina per opere di ampio respiro e indagine complessa, e il Concorso Internazionale di Cortometraggi, spazio dedicato a narrazioni concise e incisive.

A queste si affiancano le sezioni non competitive “Made in Italy”, che celebra la vivace e spesso sottovalutata produzione documentaristica nazionale, e “Panorama”, un’esplorazione tematica delle cinematografie emergenti e dei movimenti artistici legati alla sostenibilità e alla giustizia ambientale.

Il bando di concorso, con scadenza fissata al 28 marzo, accoglie opere realizzate a partire dal 1° gennaio 2024, testimoniando l’evoluzione del cinema documentaristico di fronte alle sfide contemporanee.

Parallelamente all’evento principale, CinemAmbiente Junior 2026 inaugura un percorso educativo e didattico di portata significativa.

Questo progetto, che si inserisce nel più ampio quadro de “La Scuola in Prima Fila”, un’iniziativa del Museo Nazionale del Cinema promossa congiuntamente dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella comprensione delle problematiche ambientali attraverso il linguaggio cinematografico.

La settima edizione del Concorso Nazionale CinemAmbiente Junior, dedicato ai cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie, apre le iscrizioni fino al 20 aprile, culminando il 28 maggio con la premiazione dei lavori più meritevoli.

Il ciclo di proiezioni didattiche “Ciak, eco-azione!”, avviato il 29 gennaio e proseguito fino al 7 maggio, rappresenta un elemento cardine di CinemAmbiente Junior.

Questi nove incontri, pensati specificamente per le scuole primarie e secondarie, presentano una selezione di lungometraggi internazionali – tra documentari e opere di finzione – che illustrano le sfide ambientali con un approccio stimolante e accessibile.

La fruizione di queste proiezioni è resa flessibile, con repliche in presenza al Cinema Massimo di Torino per le scuole piemontesi e proiezioni online per le istituzioni scolastiche dislocate in tutto il territorio nazionale, ampliando così l’impatto educativo dell’iniziativa e democratizzando l’accesso alla cultura cinematografica ambientalista.

L’obiettivo è chiaro: non solo informare, ma ispirare un cambiamento concreto, trasformando la consapevolezza in azione.