Cini Boeri: Eredità di Design e Visione a Torino

Cini Boeri: Un’eredità di Visione al Circolo del Design di TorinoIl Circolo del Design di Torino si apre a un percorso inedito di valorizzazione del talento femminile nel campo del design e dell’architettura, attraverso il ciclo di proiezioni “Her film”, un’iniziativa curata da Her Space.

Questo ambizioso progetto si propone di illuminare le figure spesso oscurate dalla storia, restituendo dignità e visibilità alle progettiste che hanno plasmato il nostro ambiente costruito e il mondo del prodotto.

Il primo atto di questa significativa rassegna è dedicato a Cini Boeri, architetta e designer di straordinaria rilevanza, unanimemente riconosciuta come una delle figure più influenti del design italiano del secondo dopoguerra.

Giovedì 16 ottobre, alle ore 19, il pubblico torinese avrà l’opportunità di immergersi nel mondo di Boeri attraverso la proiezione di “La casa di Cini Boeri”, un documentario realizzato da Maddalena Bregani e Stefano Santamato, con la sensibile produzione di The Blink Fish e il cruciale supporto dell’Archivio Cini Boeri, sotto l’eguale patrocinio del Comune di Milano.

Il film non si limita a una cronologia biografica.

Esso ambisce a decostruire l’immagine pubblica di Boeri, rivelandone la profondità intellettuale e la complessità del suo approccio alla progettazione.

Attraverso interviste, immagini d’archivio e analisi approfondite dei suoi lavori, il documentario esplora le radici del suo pensiero, il contesto storico e sociale che ha plasmato la sua visione e l’impatto duraturo delle sue creazioni.

Cini Boeri è stata una pioniera, una figura che ha saputo coniugare l’innovazione formale con la responsabilità sociale.

I suoi progetti, premiati con tre prestigiosi Compassi d’Oro e riconosciuti con il Compasso d’Oro alla Carriera, testimoniano una ricerca costante di soluzioni estetiche e funzionali che rispondano alle esigenze di una società in rapida evoluzione.

Il documentario intende offrire una chiave di lettura per comprendere la sua eredità, non solo come architetto e designer, ma anche come intellettuale impegnata e figura di riferimento per le generazioni future.

“La casa di Cini Boeri” si configura come un’occasione imperdibile per riscoprire una figura chiave del design italiano e celebrare il suo contributo inestimabile alla cultura del nostro paese.