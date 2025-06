DallowDay: Cento Anni di Voci, un Viaggio nel Mondo di Mrs Dalloway

A un secolo dalla sua genesi, *Mrs Dalloway* di Virginia Woolf continua a irradiare un fascino inesauribile, un prisma complesso attraverso cui riflette l’esperienza umana, la frammentazione dell’identità e la mutevole percezione del tempo. Per celebrare questo anniversario cruciale, Fondazione Circolo dei Lettori e l’Italian Virginia Woolf Society presentano “DallowDay! Cento Anni di Voci”, un’immersione totale nel capolavoro, un’esperienza collettiva pensata per risvegliare la sua modernità vibrante e pluridimensionale.Più che una semplice rilettura, l’iniziativa si configura come un viaggio corale, un dialogo aperto tra il testo e un gruppo eterogeneo di lettrici e lettori, guidato da alcune delle più autorevoli voci del panorama critico e letterario italiano. L’obiettivo primario non è quello di esaurire il significato di *Mrs Dalloway*, impresa impossibile, ma di stimolare nuove interpretazioni, di svelare sfumature precedentemente celate e di rivelare come, a distanza di un secolo, le inquietudini e le intuizioni di Woolf risuonino con straordinaria acutezza nel nostro presente.La giornata, che si svolgerà domenica 15 giugno al Circolo dei Lettori a Torino, è strutturata come una vera e propria maratona intellettuale, un percorso a tappe dedicato ai personaggi che popolano il romanzo. Nadia Fusini, figura centrale nell’interpretazione woolfiana, aprirà la giornata con un’analisi approfondita di Clarissa Dalloway, archetipo di una femminilità complessa, divisa tra il desiderio di connessione e la paura dell’abbandono. A seguire, Sara Sullam illuminerà la figura di Richard Dalloway, incarnazione di un’autorità patriarcale fragile e insicura, mentre Elisa Bolchi si concentrerà su Septimus Warren Smith, il veterano traumatizzato che incarna la rottura con un mondo disumanizzato dalla guerra. Il percorso si arricchisce con le voci di Daniela Brogi (Lucrezia Smith), Sara Boffito (Sir William Bradshaw) e, successivamente, con Caroline Patey (Peter Walsh), Sara De Simone (Sally Seton), Elena Munafò (Elizabeth Dalloway), Liliana Rampello (Doris Kilman) e Marco Corsi (Jim Hutton).Un momento di tregua, un’occasione per la convivialità e la riflessione informale, sarà offerto dal brunch ispirato a Barney’s, il bar del Circolo, che offrirà un’esperienza culinaria che evoca l’atmosfera del romanzo.L’iniziativa non si limita a una mera analisi dei personaggi, ma intende cogliere l’eco profonda dell’opera di Woolf nel contesto culturale contemporaneo. La sua capacità di sondare le profondità dell’inconscio, di esplorare la natura effimera della realtà e di interrogare i confini tra interiorità e mondo esterno continua a provocare e ispirare nuove generazioni di lettori. La giornata si concluderà con una riflessione conclusiva di Nadia Fusini, un’occasione per ripercorrere il percorso compiuto e per riflettere sulla perdurante attualità dell’opera di Virginia Woolf, un’eredità letteraria che continua a illuminare il nostro cammino. “DallowDay! Cento Anni di Voci” è dunque un invito a riscoprire un capolavoro, a dialogare con esso e a lasciarsi contagiare dalla sua inesauribile capacità di sorprendere e commuovere.