Danza e Musica: Concerto d’Inaugurazione a Pinerolo

Un Dialogo tra Danza e Musica: L’Inaugurazione della Stagione Concertistica 2026 all’Accademia di MusicaMartedì 20 gennaio segna l’apertura della Stagione Concertistica 25/26 dell’Accademia di Musica di Pinerolo con un evento di notevole spessore artistico.

Il giovane e talentuoso pianista Elia Cecino, figura emergente del panorama musicale italiano e primo vincitore italiano del prestigioso Concorso Internazionale di Valencia “Francisco Tárrega”, offrirà un recital intitolato “Danzas” (ore 20.30, Viale Giolitti 7).

Il concerto si propone come un’esplorazione affascinante delle profonde intersezioni tra danza e musica strumentale, presentando un programma variegato che spazia dalle composizioni vibranti di Ginastera alle melodie evocative di Granados, passando per le opere raffinate di Coll e le riflessioni romantiche di Schumann.L’idea alla base del concerto non è meramente accademica, ma si radica in una relazione storica e culturale intrinseca.

Dalle prime forme di espressione umana, la musica e la danza sono state inestricabilmente legate, il ritmo pulsante del tamburo che scandiva i passi dei balli rituali, le melodie che accompagnavano le danze popolari e di corte.

Questo rapporto primordiale, tuttavia, non si è limitato a una funzione di mero accompagnamento.

Con il progressivo sviluppo della musica, essa ha gradualmente conquistato una sua autonomia, pur conservando e rielaborando gli elementi strutturali e espressivi propri del linguaggio coreutico.

Questa “appropriazione” del movimento, questa trasposizione di gesti e dinamiche in forma musicale, ha dato origine a un ricco repertorio, dalle suite barocche alle composizioni romantiche, un vero e proprio patrimonio culturale che Elia Cecino ci invita a riscoprire.

La Stagione Concertistica 25/26, curata dal direttore artistico Claudio Voghera, si conferma un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica di ogni genere.

Oltre al concerto inaugurale, il programma prevede l’esibizione di artisti di fama internazionale e giovani concertisti pluripremiati, offrendo un panorama musicale ampio e diversificato.

A maggio, l’attenzione si concentrerà sul Festival Beethoven, un’anticipazione del bicentenario della scomparsa del compositore tedesco, un evento di portata mondiale che vedrà Pinerolo protagonista.

La carriera di Elia Cecino, consacrata dal trionfo al Concorso Iturbi, testimonia un talento eccezionale.

Il riconoscimento speciale per l’interpretazione di Beethoven e Chopin evidenzia la sua profonda sensibilità musicale e la sua capacità di interpretare i capisaldi del repertorio romantico.

La sua attività concertistica lo ha visto protagonista in Europa, Stati Uniti, Israele e India, in recital solistici e cameristici, e in collaborazioni con prestigiose orchestre, testimoniando una maturità artistica che va ben oltre la sua giovane età.

Il concerto “Danzas” si preannuncia, quindi, come un evento di altissimo livello, capace di illuminare le molteplici sfaccettature del rapporto tra musica e movimento, e di celebrare il talento di un artista italiano che sta conquistando il palcoscenico internazionale.