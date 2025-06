Eisenstaedt: Un Secolo di Immagini, Tra Guerra e Vita Quotidiana

Dalle cronache di una guerra alla celebrazione della vita quotidiana, dal ritratto iconico di un’epoca ai volti segnati dalla storia: la mostra “Alfred Eisenstaedt. Un secolo di immagini” a Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, in corso fino al 21 settembre, offre un affresco completo e inedito di una carriera che ha testimoniato il Novecento con uno sguardo acuto e umanista. A trent’anni dalla scomparsa del fotografo, e a venticinque dall’ultima mostra in Italia, questa retrospettiva, curata da Monica Poggi, emerge come un’occasione imprescindibile per riscoprire un artista spesso eclissato dalla fama del suo scatto più celebre, l’abbraccio appassionato a Times Square che simboleggia la fine della Seconda Guerra Mondiale.La mostra, arricchita da 170 immagini, molte delle quali mai esposte al pubblico, non si limita a riproporre l’iconografia del “V-J Day”, ma si propone di esplorare la traiettoria di un fotografo che ha saputo cogliere l’essenza di un’epoca, da testimone privilegiato dei suoi drammi e delle sue gioie. La narrazione visiva si apre con le prime opere realizzate in Germania negli anni Trenta, un periodo cruciale per la formazione di Eisenstaedt, costretto a confrontarsi con l’ascesa del nazismo e a documentare le sue conseguenze. Queste immagini, spesso cariche di un sottile senso di denuncia e compassione, rivelano un fotografo già dotato di una sensibilità unica e di una capacità straordinaria nel cogliere la dignità umana anche nelle situazioni più estreme.La sua carriera, intrecciata indissolubilmente con quella della rivista Life, lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo, documentando il boom economico americano e le ferite del Giappone post-nucleare. Eisenstaedt non era un semplice fotoreporter, ma un narratore visivo capace di cogliere l’umanità dei suoi soggetti, ritraendo personaggi celebri come leader politici e star dello spettacolo con un mix di ironia e rispetto. La sezione dedicata ai ritratti è particolarmente significativa, offrendo uno sguardo intimo e inatteso su figure che hanno segnato il XX secolo: Sophia Loren, immortalata in un’immagine controversa che scosse l’opinione pubblica, Albert Einstein, Maria Telkes, J. Robert Oppenheimer, e molti altri.Oltre all’aspetto documentaristico, la mostra sottolinea l’importanza della componente artistica nel lavoro di Eisenstaedt. La sua capacità di comporre immagini che sono allo stesso tempo potenti e poetiche, di cogliere il significato profondo di un momento fugace, lo ha reso un fotografo unico nel suo genere. La mostra non si limita a presentare un compendio di immagini, ma invita lo spettatore a riflettere sul ruolo della fotografia come testimonianza storica, strumento di conoscenza e mezzo di espressione artistica. Un viaggio visivo attraverso il tempo che ci consegna un ritratto complesso e affascinante di un uomo e del suo secolo.