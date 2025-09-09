Expocasa 2025: Innovazione, Design e il Futuro dell’Abitare a Torino

Expocasa 2025, la 62ª edizione promossa da Gl events Italia e in programma dal 4 al 12 ottobre presso l’Oval Lingotto Fiere di Torino, si configura non solo come fiera dedicata all’arredamento e all’edilizia, ma come una vera e propria piattaforma di narrazione sull’evoluzione dell’abitare contemporaneo.

L’inaugurale intervento artistico di John Blond ha prefigurato un’esperienza rinnovata, destinata a intercettare e coinvolgere il pubblico affezionato – che supera annualmente i 40.000 visitatori, con una significativa presenza di professionisti del settore – e ad attrarre nuovi stimoli.

Il cuore pulsante di Expocasa sarà un percorso espositivo dinamico, un crocevia di eccellenze che spaziano dai marchi affermati a realtà produttive indipendenti e artigianali di altissimo livello.

Tra le nuove adesioni, si distinguono nomi come STV Vintage Furniture Design, testimone della riscoperta del design del passato, Fantin, specializzata in tessuti d’arredo di lusso, Memarm, con le sue creazioni in marmo, Bo e Torielli, ambasciatori del made in Italy, La Cassapanca, che recupera il fascino dell’antiquariato, Vesta Furniture, interprete di un design funzionale e ricercato, e Bonetto Design Arredamento, sinonimo di eleganza e innovazione.

Un’attenzione particolare è rivolta al tema della luce, declinato in tutte le sue possibili applicazioni.

Il progetto speciale “LuceeCasa”, realizzato in collaborazione con Traiano Luce 73, non si limita a presentare soluzioni illuminotecniche, ma indaga il ruolo trasformativo della luce nell’architettura e nell’esperienza abitativa, elevandola a elemento progettuale primario capace di influenzare l’atmosfera, la percezione degli spazi e il benessere psico-fisico.

La Design Call, ormai un appuntamento fisso, continua a fornire un trampolino di lancio per i giovani talenti del design under 35.

Il bando, sostenuto da prestigiosi istituti come l’IAAD, l’IED, il NAD, il Politecnico di Torino, AiPi e Cdp, non solo offre l’opportunità di esporre le proprie creazioni, ma promuove un dialogo costruttivo tra le nuove generazioni di designer e il mercato, incentivando l’innovazione e la ricerca di soluzioni originali e sostenibili.

“Expocasa si conferma un osservatorio privilegiato sulle tendenze emergenti nell’interior design, un luogo dove la sostenibilità ambientale, la ricerca tecnologica e la contaminazione creativa si fondono per definire il futuro dell’abitare”, sottolinea Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

L’edizione 2025 si pone dunque come un vero e proprio laboratorio di idee, un punto di riferimento imprescindibile per architetti, interior designer, imprese edili, e per tutti coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze e le soluzioni più innovative per la casa di domani.

Un evento che non si limita a presentare prodotti, ma stimola la riflessione e ispira nuove visioni per il benessere abitativo.