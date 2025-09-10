Exposed Torino: l’ultima chiamata per un futuro da ridefinire.

La prossima edizione di Exposed Torino Festival, la rinomata vetrina internazionale di fotografia contemporanea, si presenta come un momento cruciale, una sorta di resa dei conti, una “ultima chiamata” come definito da Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo durante l’apertura della mostra “Erik Kessels.

Un’immagine” presso le Gallerie d’Italia Torino.

L’annuncio non è una semplice chiusura, ma il segnale di una profonda riflessione sul percorso del festival, una pausa necessaria per una revisione strategica.

La decisione di cambiare la direzione artistica riflette un’esaurimento del modello creativo precedente, un riconoscimento che l’evoluzione è imperativa nel panorama artistico contemporaneo.

Intesa Sanpaolo, insieme agli altri partner, conferma il proprio sostegno, testimoniando l’importanza cruciale del festival per la promozione culturale di Torino.

Le Gallerie d’Italia, in particolare, rappresentano un pilastro fondamentale, affiancate da Camera, nella creazione di un ecosistema vibrante per la fotografia a livello cittadino.

Tuttavia, la stessa dichiarazione di Coppola evidenzia una discrepanza tra i risultati ottenuti finora e le elevate aspettative e le ambizioni che la città ripone nella fotografia.

La richiesta di permanenza da parte degli organizzatori, e la conseguente rinnovo della partecipazione di Intesa Sanpaolo, suggeriscono la volontà di offrire al festival un’ulteriore opportunità di ridefinirsi.

Quest’edizione, dunque, non è un semplice evento, ma un banco di prova, una verifica della capacità del festival di reinventarsi e di rispondere alle nuove sfide del contesto artistico e sociale.

Si tratta di un’occasione per valutare criticamente il posizionamento del festival, la sua rilevanza e la sua capacità di generare un impatto culturale significativo.

La fotografia contemporanea, in continua evoluzione, richiede un approccio dinamico e innovativo, e Exposed Torino Festival è chiamato a dimostrare di essere in grado di abbracciare questo cambiamento.

L’ultima chiamata è, quindi, un invito a confrontarsi con la verità, a misurare il proprio valore e a tracciare un nuovo cammino per il futuro.