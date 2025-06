Fiat e Shaggy: concerto a Torino per il Santo Patrono

In un gesto che ne affonda le radici nella storia e guarda al futuro, Fiat si conferma partner imprescindibile della celebrazione del Santo Patrono di Torino, offrendo un concerto memorabile in Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno. L’evento, orchestrato da Friends e Partners, non è semplicemente un concerto, ma una vibrante dichiarazione di un legame profondo e duraturo tra l’azienda, la città e la sua comunità, un’identità condivisa che si evolve nel tempo.La scelta di Shaggy come artista principale riflette un approccio globale e inclusivo, in linea con la visione di Fiat. L’arrivo dell’artista, a bordo di una Fiat Grande Panda, un’auto che incarna l’accessibilità e la praticità, è un elemento simbolico che unisce tradizione e innovazione. Il palcoscenico torinese vedrà coesistere un panorama artistico italiano di grande spessore, con nomi come Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood e Tananai, arricchito dalla presenza dei talentuosi finalisti del celebre programma “Amici”. La diversità degli artisti e dei generi musicali promette un’esperienza coinvolgente per un pubblico vasto e variegato.La conduzione affidata a Gerry Scotti, un volto noto e apprezzato dal pubblico italiano, garantirà vivacità e professionalità all’evento, mentre la partecipazione di Noemi aggiungerà un tocco di eleganza e raffinatezza. La trasmissione sui canali di Canale 5 nei giorni successivi permetterà a un pubblico ancora più ampio di godere di questo spettacolo.L’occasione del 30esimo anniversario di “Boombastic”, celebrato con la recente pubblicazione di “Boombastic (Fantastic)” e un video clip che vede protagonista la Fiat Grande Panda, sottolinea ulteriormente la sinergia tra l’iconica hit musicale e l’iconica vettura Fiat. Questa iniziativa non è solo un omaggio al successo di una canzone che ha segnato un’epoca, ma anche una testimonianza della capacità di Fiat di reinterpretare il proprio ruolo nel panorama culturale, abbracciando la musica e l’arte come strumenti di connessione e celebrazione della comunità torinese. Il concerto si configura quindi come un’esperienza multisensoriale, un crogiolo di emozioni e ricordi che rafforzano l’identità di Torino e la sua relazione con Fiat, un’azienda che continua a scrivere la storia della città e del Paese.