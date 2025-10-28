Flic Torino: Il Rischio del Fenicottero, Circo in Pillole

La stagione 2025-2026 della Flic, Scuola di Circo di Torino, si apre con “Caleidoscopio”, un programma ambizioso che esplora le molteplici sfaccettature del circo contemporaneo, superando le tradizionali definizioni per abbracciare un universo performativo in continua evoluzione.

L’evento inaugurale, “Il rischio del fenicottero”, si configura come un “Circo in Pillole”, un format storico e distintivo della Flic, giunto alla sua 23ª edizione.

Questa particolare formula, che integra un intenso periodo di studio con la creazione di uno spettacolo originale, coinvolge 41 allievi provenienti da 15 diverse nazioni, testimonianza dell’apertura e della vocazione internazionale della scuola.

Lo spettacolo, che andrà in scena presso lo Spazio Flic, offre un’esperienza adatta a un pubblico di tutte le età e ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, e rappresenta il culmine di una settimana di lavoro intensivo sotto la guida del regista Francesco Sgrò.

Sgrò, nel suo approccio registico, mira a trascendere la mera esibizione tecnica, focalizzandosi sulla capacità del circo di diventare un linguaggio poetico capace di esprimere complessità e generare riflessioni profonde.

Il suo obiettivo è trasformare la performance in un “pensiero circense”, un momento di connessione tra l’artista e il pubblico, dove il rischio – inteso come superamento dei propri limiti – si traduce in una possibilità di bellezza inaspettata.

Il titolo “Il rischio del fenicottero” evoca l’immagine suggestiva di un animale che, con la sua postura apparentemente precaria, incarna la fragilità e la resilienza.

Questa metafora si traduce in un’indagine performativa sul delicato equilibrio tra incertezza e opportunità.

Lo spettacolo, attraverso coreografie fisiche corali e dinamiche di gruppo, esplora la relazione simbiotica tra il corpo, lo spazio che lo circonda e il movimento stesso, interroga i confini della performance circense e stimola una riflessione più ampia sulla condizione umana.

Il format “Circo in Pillole” non è solo un’occasione formativa per gli allievi, ma un vero e proprio laboratorio di creazione artistica.

Gli studenti non sono semplici esecutori, ma co-creatori attivi, coinvolti in ogni aspetto dello spettacolo, dalla concezione scenografica alla gestione tecnica.

Questa immersione completa nel processo creativo permette loro di sviluppare competenze trasversali, che spaziano dall’abilità acrobatica alla capacità di problem solving, dalla gestione del palcoscenico alla comunicazione di gruppo.

Il progetto, in definitiva, si propone di formare non solo artisti circensi, ma individui capaci di affrontare le sfide del mondo dello spettacolo e della vita con creatività, resilienza e spirito collaborativo.