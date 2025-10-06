Giovani Talenti Piemontesi: Orsolina 28 Illumina la Nuova Musica.

Orsolina 28 Art Foundation si configura come palcoscenico privilegiato per la celebrazione di un patrimonio culturale in divenire: la nuova generazione di musicisti piemontesi.

La serata dedicata ai giovani talenti dei Conservatori di Alessandria, Cuneo e Novara rappresenta un’occasione unica per il pubblico di entrare in contatto con l’eccellenza musicale che si sta forgiando nelle istituzioni formative del territorio.

Questo appuntamento non è un semplice concerto, ma una vetrina curata, frutto di un processo di selezione rigoroso condotto dalle Direzioni dei Conservatori stessi.

L’iniziativa si inserisce nel prestigioso cartellone della stagione artistica Orsolina28 e fa parte del progetto “Cherry Notes Series”, un’iniziativa più ampia che mira a creare un ponte tra il mondo della formazione musicale e quello professionale.

Il progetto, lanciato nell’ottobre del 2021 dall’associazione Toret Artist Tre Sei Zero, ha rapidamente consolidato la sua rilevanza nel panorama culturale piemontese.

Giunto alla sua quarta edizione, ha già promosso oltre 110 concerti in diverse località della regione, offrendo a 78 giovani musicisti l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e competente.

Questa capillare distribuzione geografica dei concerti non solo contribuisce a valorizzare il territorio, ma crea anche una rete di opportunità per i giovani artisti, permettendo loro di acquisire esperienza e visibilità.

L’associazione Toret Artist Tre Sei Zero, con la sua visione lungimirante, ha saputo creare una piattaforma che supporta non solo lo sviluppo artistico dei giovani musicisti, ma anche la loro crescita personale e professionale.

Il progetto si distingue per la sua capacità di instaurare collaborazioni sinergiche con gli assessorati alla Cultura dei comuni piemontesi e con le associazioni locali, creando un ecosistema favorevole alla diffusione della musica e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

La serata offre una prospettiva significativa sul percorso formativo dei musicisti, evidenziando l’impegno e la dedizione che li contraddistinguono.

Si tratta di un investimento nel futuro della musica piemontese, un gesto di riconoscimento verso coloro che con la loro arte contribuiscono a rendere il territorio culturalmente ricco e vibrante.

L’accesso è gratuito, previa prenotazione, sottolineando l’impegno a rendere l’arte accessibile a tutti.