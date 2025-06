Grattacielo di Torino: 10 anni, un decennio d’arte e comunità.

A dieci anni dalla sua inaugurazione, il Grattacielo di Torino si configura non semplicemente come un edificio simbolo, ma come un organismo vivente, un nodo cruciale nel tessuto culturale e sociale della città. Ben oltre la sua funzione primaria di sede lavorativa, l’edificio progettato da Renzo Piano si è affermato come un amplificatore di identità, un palcoscenico per l’arte e un motore di dialogo tra la finanza e la creatività.Michele Coppola, responsabile Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha descritto la struttura come una sorta di quinta sede delle Gallerie d’Italia, un’affermazione che ne sottolinea l’importanza strategica nel panorama culturale nazionale. L’edificio ha accolto oltre duecentomila visitatori in una decina di anni, attraverso un’offerta di eventi diversificata che spazia dall’arte contemporanea alla musica, passando per laboratori didattici e iniziative di benessere come le sessioni di yoga praticate sulla sua iconica terrazza panoramica.Il recente evento celebrativo, culminato con l’accoglienza di un’opera d’arte di rilievo come sesto ospite illustre, non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere sul ruolo sempre più complesso e articolato delle istituzioni finanziarie nel sostenere la produzione culturale. In un’epoca in cui il confine tra economia e arte si fa sempre più labile, Intesa Sanpaolo si posiziona come un attore consapevole, investendo in modo significativo nel patrimonio artistico nazionale e contribuendo a plasmare un’identità culturale dinamica e inclusiva.Il Grattacielo, in questo contesto, assume un valore aggiunto: non è solo un contenitore di opere d’arte, ma un catalizzatore di esperienze, un punto di incontro tra generazioni e culture diverse. Rappresenta un modello di responsabilità sociale d’impresa, dimostrando come un’istituzione finanziaria possa coniugare profitto e passione per l’arte, promuovendo un impegno culturale senza precedenti in Europa e rafforzando il legame tra la banca, la città e il suo ricco patrimonio artistico. La celebrazione del decennale segna un rinnovato impegno verso un futuro in cui arte e cultura siano pilastri fondamentali per la crescita sociale ed economica del Paese.