Il Grande Giaffa: esordio alla regia di Marco Santi a Cuneo

Il 9 gennaio ha preso il via a Cuneo una produzione cinematografica di notevole interesse artistico: “Il Grande Giaffa”, il debutto alla regia di Marco Santi.

Un progetto che affida il ruolo di protagonista a Edoardo Pesce, interprete di rilievo noto per la sua espressività in titoli come “Dogman” e “Fortunata”, affiancato dalla versatile Carlotta Gamba, già acclamata in “Gloria!” e “Vermiglio”, e dalla talentuosa Barbara Chichiarelli, figura chiave in opere di grande impatto come “La dea fortuna” e “Favolacce”.

“Il Grande Giaffa” si propone di esplorare le zone d’ombra dell’esistenza umana, raccontando la parabola di un individuo che, spinto dal desiderio di riscatto e dalla volontà di ridefinire la propria identità, si addentra in un percorso notturno dove i confini tra realtà e finzione si dissolvono.

La narrazione, intrisa di un’atmosfera sospesa tra desiderio e pericolo, indaga i meccanismi di proiezione e la ricerca di un’alter ego, un’immagine di sé idealizzata che rischia di rivelarsi distruttiva.

Il film, dunque, non si limita a raccontare una storia, ma si interroga sulla natura dell’identità, sulla fragilità umana e sulla potenza illusoria dei sogni.

La sceneggiatura, frutto della collaborazione creativa di Marco Santi, Lorenzo Bagnatori ed Eva De Prosperis, ambisce a creare un universo visivo e narrativo ricco di suggestioni, affidando la traduzione cinematografica di questa visione a un team di professionisti di grande esperienza.

La direzione della fotografia, curata da Stefano Usberghi, promette di catturare la suggestività del paesaggio e l’intensità emotiva dei personaggi, mentre Federico Palmerini si occuperà del montaggio, contribuendo a definire il ritmo e l’atmosfera del film.

La scenografia, ideata da Sabina Angeloni, e i costumi, realizzati da Francesca Cibischino, saranno elementi fondamentali per la creazione di un mondo coerente e coinvolgente.

Il progetto, sostenuto da 10D Film e Andromeda Film, beneficia di un importante contributo proveniente dal Pr Fesr Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film Tv Fund, sottolineando l’impegno regionale a favore della produzione audiovisiva di qualità.

Il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura testimoniano il valore artistico e culturale del film.

Le riprese, che si protrarranno per quattro settimane, dal 9 gennaio al 7 febbraio, coinvolgeranno diverse location nella provincia di Cuneo, offrendo un affresco del territorio piemontese.

“Il Grande Giaffa” si presenta come un’opera di esordio attesa, capace di intercettare temi universali con uno sguardo originale e una sensibilità contemporanea.