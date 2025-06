Intesa Sanpaolo: 10 anni di arte, musica e cultura a Torino

Per celebrare il suo decennale, Intesa Sanpaolo inaugura un ricco programma di eventi aperti al pubblico dal 20 al 22 giugno, onorando l’iconico grattacielo torinese progettato da Renzo Piano – architettura che, in dieci anni, ha catalizzato l’attenzione di oltre 150.000 visitatori, testimoniando un’esperienza culturale condivisa attraverso 700 eventi. Questa celebrazione non è un mero anniversario, ma una riflessione sull’impatto culturale e sociale di un’opera che ha ridefinito l’orizzonte urbano e si è integrata profondamente nel tessuto della città.Il sipario si alza venerdì 20 giugno alle ore 18:00 nell’Auditorium con uno spettacolo evocativo realizzato in collaborazione con Tpe Teatro Piemonte Europa Orlando. La performance, che riprende suggestioni dal romanzo di Virginia Woolf, si fonde con le innovative sonorizzazioni live di Gup Alcaro, creando un’esperienza multisensoriale che esplora i temi della memoria, del tempo e della percezione.Sabato 21 giugno, la mattinata si dedica all’arte. Dalle 9:30 alle 15:30, un’opportunità imperdibile per ammirare da vicino “Triple Elvis”, capolavoro di Andy Warhol proveniente dalla collezione Agrati, e oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo. L’esposizione, ospitata nello Spazio Trentacinque al 36esimo piano, offre una rara occasione per confrontarsi con l’opera di un artista che ha rivoluzionato il concetto di arte e celebrità. L’esposizione non è solo una mostra, ma un’immersione nel mondo pop e nelle sue dinamiche, un’occasione per decodificare il linguaggio visivo di Warhol e il suo impatto sulla cultura contemporanea.La serata di sabato si arricchisce con un concerto di Costanza Principe, pianista di fama internazionale, in collaborazione con Mito SettembreMusica e Fondazione per la Cultura Torino. Il programma di un’ora, che spazia da Mozart a Liszt a Schumann, promette un viaggio emozionante attraverso il cuore della musica classica, un omaggio alla bellezza e all’eleganza del compositore. La serata culmina con la proiezione del film “Isola degli idealisti” di Elisabetta Sgarbi, una trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Giorgio Scerbanenco, un’occasione per esplorare temi di giustizia, corruzione e redenzione.Domenica 22 giugno, la giornata si apre con un tributo al benessere fisico e mentale. Due sessioni dedicate allo yoga, una all’alba con “Saluto al sole” e una successiva, si terranno sulla suggestiva terrazza del 36esimo piano, offrendo una prospettiva unica sulla città e un momento di riconnessione con se stessi. Per l’intera giornata, visite guidate permetteranno di approfondire la storia dell’edificio, ammirare l’esposizione Warhol e godere di esibizioni jazz curate dal Torino Jazz Festival, creando un’atmosfera vibrante e stimolante. Questa giornata non è solo una conclusione delle celebrazioni, ma un invito a continuare a esplorare e apprezzare il valore della cultura e dell’arte come motore di crescita personale e collettiva. La combinazione di architettura, arte, musica e benessere si propone come un’offerta completa per il visitatore, un’esperienza che va oltre la semplice visita, diventando un momento di arricchimento culturale e di scoperta personale.