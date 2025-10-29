Intesa Sanpaolo e Artissima: arte, fotografia e nuove generazioni

Intesa Sanpaolo e Artissima: un percorso nell’arte contemporanea tra fotografia, nuove generazioni e video sperimentaliIntesa Sanpaolo riconferma il suo impegno profondo e duraturo nel panorama dell’arte contemporanea, consolidando per il sesto anno il ruolo di main partner di Artissima, la prestigiosa fiera torinese dedicata all’innovazione artistica.

Questa partnership si traduce in un ricco calendario di iniziative che spaziano dalla fotografia alla ricerca sulle nuove generazioni, fino alla sperimentazione video, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e stimolante.

Un elemento centrale di questa edizione è la mostra monografica dedicata a Jeff Wall (Vancouver, 1946), figura imprescindibile della fotografia contemporanea.

Le sue opere, caratterizzate da una ricercata composizione cinematografica e da una profonda riflessione sulla realtà e sull’immagine, sono esposte in Piazza San Carlo fino al 1° febbraio, offrendo un percorso attraverso l’evoluzione del suo linguaggio artistico.

Le 27 opere in mostra, che abbracciano un arco temporale dalla fine degli anni Ottanta fino alle produzioni più recenti, testimoniano la sua capacità di trascendere i confini della fotografia, elevandola a forma d’arte autonoma e potente.

Wall non si limita a documentare la realtà, ma la ricrea, la manipola, la reinterpreta, interrogando lo spettatore sulla veridicità e sulla costruzione dell’immagine.

Il legame di Intesa Sanpaolo con Artissima si esprime anche attraverso uno stand all’Oval, dedicato alla fotografia di Anastasia Samoylova, artista americana che indaga, attraverso il linguaggio documentario, la complessa relazione tra ambiente naturale e identità culturale.

Le sue immagini, spesso evocative e cariche di simbolismo, invitano a una riflessione critica sul nostro rapporto con il mondo che ci circonda.

L’attenzione alla nuova scena artistica italiana è un altro pilastro della partnership.

In collaborazione con l’Osservatorio Arte Contemporanea e Intesa Sanpaolo Private Banking, è stato organizzato il talk “Arte under 35: la sfida estera”, un’occasione per analizzare il grado di internazionalizzazione delle giovani generazioni di artisti italiani.

La ricerca presentata, frutto di un’indagine approfondita sul posizionamento internazionale degli artisti nati dal 35enne, evidenzia le opportunità e le sfide che si presentano a questi talenti emergenti.

L’obiettivo è quello di fornire strumenti e risorse per sostenere la loro crescita professionale e promuovere il loro talento a livello globale.

La riflessione sull’arte contemporanea si estende anche al linguaggio video, con la quarta edizione della rassegna “The screen is a muscle” alle Gallerie d’Italia – Torino.

Questa installazione immersiva, curata da Luca Lo Pinto, presenta una selezione di opere video che si configurano come una partitura visiva e sonora, dove la diversità dei linguaggi si unisce in un percorso ritmico ed emozionante.

L’esperienza offerta non è solo contemplativa, ma anche attiva, invitando il pubblico a interagire con le opere e a lasciarsi trasportare dalla loro energia.

L’utilizzo dello schermo non è fine a se stesso, ma diventa un elemento dinamico, un “muscolo” che genera connessioni e stimola la creatività.