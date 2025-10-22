Ivrea: tra Olivetti e UNESCO, un patrimonio in cerca di futuro.

Il riconoscimento di Alba come capitale dell’arte contemporanea per il 2027 proietta un’attenzione che, paradossalmente, acuisce la necessità di un’urgente riflessione sul futuro di Ivrea, un sito UNESCO dal 2018, un tesoro architettonico e storico che languisce in una condizione di sottovalutazione.

La città, erede di un’eredità industriale unica, si trova a fronteggiare una fase di declino economico e sociale, un’ombra lunga gettata dalla crisi che ha travolto l’impero Olivetti, lasciando il Canavese in una condizione di precarietà.

Niccolò Bellazzini, proprietario di Villa Rossi, un significativo esempio di architettura residenziale all’interno del sito UNESCO “Ivrea Città industriale del XX Secolo”, incarna la voce di un crescente malcontento diffuso tra i proprietari di beni immobiliari che compongono questo patrimonio.

La sua iniziativa non è un semplice appello, ma una denuncia di una gestione che non riesce a tradurre la ricchezza culturale e storica in opportunità di crescita e sviluppo.

Bellazzini sollecita una profonda revisione strategica, proponendo la convocazione di “Stati Generali Programmatici” che coinvolgano attivamente tutti gli stakeholder rilevanti: Ministeri della Cultura e del Turismo, Regione Piemonte, Soprintendenze, enti turistici centrali e periferici, fondazioni specializzate nel restauro e istituti di credito.

L’obiettivo non è solo la catalogazione delle criticità che affliggono l’attrattività di Ivrea, ma la formulazione di un piano d’azione strutturato, articolato su diverse temporalità – breve, medio e lungo periodo – che ponga le basi per una valorizzazione organica e sostenibile del patrimonio.

La risposta positiva del Comune rappresenta un segnale incoraggiante, ma insufficiente.

È necessario un impulso decisivo, un’accelerazione che traduca l’intenzione in azione concreta, in una convocazione tempestiva degli Stati Generali.

Villa Rossi, acquisita da Bellazzini nel 2020, testimonia l’ambizione urbanistica di Adriano Olivetti, figura chiave nella storia industriale italiana.

Costruita alla fine degli anni ’50, la villa è parte di un complesso di quattro dimore commissionate nel 1959 per i dirigenti dell’Olivetti attraverso l’Ufficio Consulenza Case Dipendenti (Uccd).

Questo intervento architettonico, simbolo di un’epoca di prosperità e innovazione, si erge ora come un monito, un invito a riscoprire e a rivitalizzare il potenziale inespresso di Ivrea e del suo Canavese, proiettandola verso un futuro di rinnovato splendore e sviluppo.

La sua ristrutturazione, un processo complesso e articolato durato tre anni, è un esempio di come il restauro non debba essere inteso solo come conservazione del passato, ma come investimento nel futuro, come motore di crescita economica e sociale.

L’intera area UNESCO necessita di un approccio integrato, che coniughi tutela del patrimonio con innovazione tecnologica e promozione turistica intelligente, in grado di attrarre visitatori e di creare nuove opportunità di lavoro.