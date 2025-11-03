cityfood
lunedì 3 Novembre 2025
Torino Cultura

La torinese Luana Bongiorno conquista The Voice Romania 2025 con “L’Appuntamento”

Redazione

Debutto internazionale da applausi per la cantautrice torinese Luana Bongiorno, che ha superato le Blind Auditions di The Voice Romania 2025 conquistando tre sedie girate e il pubblico con un’intensa interpretazione in italiano de L’Appuntamento di Ornella Vanoni.

I coach hanno elogiato il suo vibrato caldo e controllato, la voce piena e armoniosa e una presenza scenica elegante e carismatica, riconoscendo in lei un’artista capace di fondere radici italiane e sensibilità internazionale.

«È stata una delle esperienze più intense della mia vita», racconta Luana. «Cantare in italiano in un contesto estero è stata una scelta di cuore. Sentire i coach parlare del mio vibrato e della mia voce è stato emozionante e mi ha riempita d’orgoglio».

Durante l’esibizione si sono girati Tudor Chirilă, Irina Rimes e il duo Theo Rose & Horia Brenciu, conquistati dal timbro soul-pop e dal pathos interpretativo della cantante. Irina Rimes ha definito la sua voce “profonda e avvolgente”, mentre Theo Rose e Horia Brenciu hanno parlato di “un momento di rara eleganza emotiva”.

Luana entra così ufficialmente nel team di Theo Rose e Horia Brenciu, pronta a prepararsi per le Battles e per le nuove sfide del talent show trasmesso su PROTV Romania e sulla piattaforma VOYO. La scelta di partecipare a The Voice Romania nasce dal desiderio di confrontarsi con un mercato musicale aperto e inclusivo, dove la qualità artistica conta più della lingua:

«In Romania ho trovato un ambiente libero, dove si respira rispetto per tutte le culture musicali. L’arte viene messa davvero al centro, senza schemi rigidi».

Italiana di origini parigine, Luana Bongiorno è una voce che affonda le sue radici nel soul e nel pop R&B, generi che reinterpreta con un suono moderno e personale. Fin da bambina si ispira a icone come Whitney Houston, Toni Braxton e Mariah Carey, unendo questa eredità alle influenze delle grandi voci italiane come Mina e Giorgia. Nel 2025 ha pubblicato Dimmi Cosa Rimane, brano scritto a Parigi e prodotto da Nicolo Fragile, rimasto per cinque settimane consecutive nella classifica degli artisti indipendenti italiani. Con il suo timbro intenso e la capacità di fondere eleganza, forza e autenticità, Luana Bongiorno si conferma una delle voci più interessanti e coerenti del panorama soul-pop italiano contemporaneo, e oggi anche europeo.

