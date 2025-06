Latitudini: Viaggio Fotografico tra Terre e Anime

Latitudini: Un Dialogo Fotografico tra Terre e AnimeIl Centro Classfit di Torino si apre a un’immersione visiva straordinaria il 14 e 15 giugno, ospitando “Latitudini”, una mostra fotografica che trascende la mera documentazione di viaggi per diventare un’esplorazione sensoriale e concettuale. L’esposizione, curata con passione e competenza, è il frutto del sodalizio artistico tra Filippo Rivalta e Manuel Di Leo, due talenti emergenti nel panorama della fotografia, capaci di trasformare l’entusiasmo amatoriale in un linguaggio fotografico maturo e suggestivo.La mostra, collocata al primo piano del Centro Classfit, in corso Moncalieri, 1, si configura come un ponte tra arte, benessere e cultura, in un contesto dinamico e multidisciplinare. Il Centro Classfit, vero e proprio hub di professionisti dedicati alla salute e al benessere – figure come osteopati, personal trainer, coach, nutrizionisti, naturopati e massaggiatori – offre uno spazio ideale per accogliere un’esplorazione che nutre non solo l’occhio, ma anche l’anima.“Latitudini” non è una semplice sequenza di immagini; è un racconto frammentato e poetico che abbraccia un arco geografico vastissimo e apparentemente disconnesso. Dalle atmosfere rarefatte e silenziose della Lapponia, con la sua aurora boreale che danza nel cielo, alle vette maestose e selvagge della Patagonia, passando per i paesaggi vulcanici e le tradizioni millenarie dell’Islanda, l’itinerario dei fotografi si rivela come una ricerca di connessioni profonde tra culture e paesaggi.Cuba, con la sua vibrante energia e il suo passato storico, si contrappone alla grandiosità naturale del Brasile e dell’Argentina, mentre l’Italia, il Giappone e il Portogallo offrono scorci di realtà più familiari, ma non per questo meno affascinanti. Ogni luogo è catturato attraverso uno sguardo attento e sensibile, che va oltre la mera riproduzione fotografica per cogliere l’essenza di un luogo e delle sue persone.La mostra invita lo spettatore a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta, sulla ricchezza della diversità culturale e sulla necessità di un turismo responsabile e consapevole. Non si tratta solo di ammirare la bellezza dei luoghi, ma di comprendere le sfide che essi affrontano e di contribuire, nel nostro piccolo, alla loro salvaguardia. “Latitudini” è un inno alla scoperta, all’incontro e alla condivisione, un invito a viaggiare con la mente e con il cuore, aprendo le porte a nuove prospettive e a una maggiore comprensione del mondo che ci circonda. Un’occasione imperdibile per appassionati di fotografia, viaggiatori e chiunque sia alla ricerca di emozioni autentiche e stimolanti.