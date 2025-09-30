Lee Miller: un’artista tra arte, guerra e moda a Torino.

Camera – Centro per la fotografia di Torino offre un’immersione profonda nell’universo di Lee Miller, figura complessa e poliedrica che ha incarnato lo spirito del Novecento.

La mostra, “Lee Miller.

Opere 1930-1955”, inaugurata il 1° ottobre e protrattasi fino al 1° febbraio, celebra non solo un anniversario istituzionale (i dieci anni di Camera), ma anche la straordinaria eredità di una donna che ha saputo coniugare arte, giornalismo e testimonianza storica con una forza espressiva unica.

L’esposizione, curata da Walter Guadagnini, presenta 160 fotografie inedite o raramente esposte, provenienti direttamente dagli archivi personali dell’artista.

Il percorso, rigorosamente cronologico, traccia un ritratto dell’evoluzione artistica e intellettuale di Miller, una giovane donna americana che, abbandonati gli Stati Uniti, intraprende un viaggio esistenziale e creativo che la porta a Parigi, poi in Inghilterra e in Africa, assorbendo e restituendo le complesse dinamiche del suo tempo.

Lee Miller fu molto più di una fotografa; fu un’artista sensibile al fermento culturale degli anni Venti e Trenta, un’amica e musa ispiratrice per figure chiave come Pablo Picasso e Max Ernst, un’osservatrice acuta della realtà europea dilaniata dalle guerre.

La sua capacità di passare con disinvoltura da eleganti servizi di moda per Vogue a immagini di crudo realismo documentario rivela una profonda ambivalenza e un’inestinguibile desiderio di verità.

La mostra non si limita a presentare il suo lavoro, ma offre una chiave di lettura per comprendere il contesto storico e culturale in cui è maturata la sua opera.

Le fotografie che testimoniano l’assedio di Saint-Malo, le immagini drammatiche dei campi di concentramento, la documentazione del crollo della Germania nazista – con le sue scene di suicidi, le fiamme che divorano la residenza estiva di Hitler, le città ridotte in macerie – rappresentano un atto di coraggio e un profondo impegno civile.

Queste non sono semplici immagini, ma documenti storici che ci costringono a confrontarci con gli orrori del conflitto e con le conseguenze devastanti della guerra.

L’esperienza della visione viene amplificata dalla presenza di riproduzioni di pagine di riviste originali che hanno pubblicato i suoi servizi, offrendo uno sguardo sul contesto editoriale dell’epoca.

L’iniziativa è accompagnata da un catalogo di approfondimento edito da Dario Cimorelli Editore e da un ricco programma di eventi educativi pensati per coinvolgere pubblici di ogni età e background, promuovendo una fruizione consapevole e partecipativa dell’arte fotografica.

La mostra, quindi, si configura come un’occasione unica per riscoprire una figura femminile di straordinaria rilevanza, capace di lasciare un segno indelebile nella storia della fotografia e dell’arte del XX secolo.