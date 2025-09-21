Ligabue, Certe Notti a Torino: un’esperienza rock indimenticabile.

Nel segno della continuità e dell’evoluzione, il percorso artistico di Luciano Ligabue si arricchisce di una nuova, ambiziosa tappa.

Forte del successo innegabile delle passate edizioni, che hanno trasformato Campovolo e la Reggia di Caserta in templi del rock italiano, il cantautore di Correggio proietta il suo universo musicale in un inedito contesto: l’Allianz Stadium di Torino.

Il 17 giugno 2026, Certe Notti a Torino si configurerà non semplicemente come un concerto, ma come un’esperienza immersiva, un viaggio emozionale attraverso tre decenni di musica, ricordi condivisi e passione.

L’appuntamento torinese celebra in particolare due pietre miliari della carriera di Ligabue: il venticinquesimo anniversario di “Buon Compleanno Elvis”, album che ha consacrato il suo sound e la sua poetica, e il ventesimo anniversario del debutto al Campovolo, evento che ha ridefinito i parametri dei concerti in Italia.

Si tratta di un omaggio a due opere fondamentali, ma anche di una riflessione sul percorso compiuto, sulle trasformazioni sociali e culturali che hanno accompagnato la sua musica.

Certe Notti a Torino si inserisce in un calendario di eventi di ampio respiro.

Precede l’attesissimo Certe Notti a Roma, programmato per il 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico, e segue il già sold out Certe Notti a Milano, previsto per il 20 giugno 2026, un omaggio ai fan lombardi che ripercorre un anno esatto dal trionfo di Campovolo 2025.

L’evento milanese testimonia l’importanza del legame con il pubblico, un rapporto che si nutre di attesa, condivisione e partecipazione attiva.

L’entusiasmo suscitato da queste performance italiane si espande poi a livello europeo.

A partire dal 1° maggio 2026, Ligabue intraprenderà “Certe Notti in Europa”, un tour ambizioso che lo vedrà protagonista in alcune delle città più iconiche del continente.

Da Barcellona a Madrid, da Parigi a Londra, passando per Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, il cantautore regalerà emozioni intense a un pubblico internazionale, confermando il suo status di artista di respiro globale.

La scelta di queste località non è casuale: riflette un desiderio di confronto culturale, di dialogo con nuove realtà e di arricchimento reciproco.

I biglietti per Certe Notti a Torino saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 24 settembre attraverso i canali abituali di Ticketone e presso i punti vendita autorizzati, invitando i fan a prepararsi per un evento che promette di essere un capitolo indelebile nella storia della musica italiana.