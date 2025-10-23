Luci d’Artista: Nuove Opere Illuminano Torino e la sua Cultura

Luci d’Artista, l’amatissima manifestazione che illumina Torino, si arricchisce quest’anno con due nuove opere di straordinaria risonanza, frutto di una collaborazione significativa tra la Fondazione Crt, la Fondazione Arte Crt e le Ogr Torino.

Queste acquisizioni non rappresentano solo l’aggiunta di opere d’arte temporanee, ma simboleggiano un impegno duraturo e una visione ambiziosa per il futuro culturale della città.

L’opera di Tracey Emin, “Sex and Solitude”, un’installazione al neon di potente impatto emotivo, è un regalo significativo per la città in occasione del venticinquesimo anniversario della Fondazione Arte Crt.

Questa donazione si configura come un atto di celebrazione e un investimento nella vitalità artistica torinese, offrendo al pubblico un’occasione unica per confrontarsi con la cruda onestà e la profonda introspezione che contraddistinguono la poetica dell’artista britannica.

L’opera, con la sua essenzialità e la sua pregnanza simbolica, invita a una riflessione intima sulla condizione umana, sull’amore, la solitudine e le complessità delle relazioni interpersonali.

Accanto a questa acquisizione, il progetto speciale delle Ogr Torino, intitolato “Mummer Love”, promette un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il collettivo Soundwalk Collective, vede la partecipazione di due figure iconiche della cultura contemporanea: la poetessa e musicista Patti Smith e il compositore Philip Glass.

“Mummer Love” non è un’installazione statica, ma un organismo in continua evoluzione, un paesaggio sonoro e visivo che trasforma il monumentale cortile delle Ogr in uno spazio di relazione e scoperta.

Il progetto mira a creare un ambiente in cui i confini tra arte, musica e performance si dissolvono, offrendo al pubblico un’occasione di coinvolgimento attivo e una profonda connessione emotiva.

Queste nuove opere si inseriscono in un percorso di valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo e di promozione del dialogo tra diverse forme espressive.

La presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi, sottolinea con chiarezza l’obiettivo di consolidare la posizione di Torino come polo culturale di rilevanza europea, un crocevia di idee e creatività.

Luci d’Artista, in questa prospettiva, diventa un volano per l’attrattività turistica, un motore di sviluppo economico e, soprattutto, uno strumento di crescita culturale per la comunità torinese, capace di generare meraviglia, ispirazione e partecipazione attiva.

L’iniziativa si configura dunque come un investimento strategico nel futuro, un impegno concreto per una città più viva, più creativa e più connessa con il mondo.