Manga: un prisma per capire il mondo – Convegno internazionale a Torino

Il manga, lungi dall’essere relegato a mera forma di intrattenimento, si configura come un linguaggio complesso e stratificato, un vero e proprio prisma attraverso cui analizzare le dinamiche sociali, la costruzione delle identità individuali e collettive, e le rapide trasformazioni culturali che caratterizzano il nostro tempo.

È da questa profonda consapevolezza che nasce “InTO Manga – Critical Paths in Manga Studies”, un convegno internazionale di respiro internazionale, dedicato all’esplorazione del fumetto giapponese in tutte le sue sfaccettature: artistica, culturale, comunicativa e persino politica.

L’evento, che si svolgerà dal 22 al 24 gennaio presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, nel cuore del Complesso Aldo Moro, rappresenta un crocevia intellettuale che riunisce studiosi e ricercatori provenienti da istituzioni accademiche di tutto il globo.

L’obiettivo primario è decostruire gli stereotipi spesso associati al manga, proponendo un’analisi critica e approfondita che ne riveli la ricchezza e la rilevanza.

Il programma del convegno si articola in un ricco calendario di panel, sessioni tematiche dedicate a specifiche aree di indagine (dall’evoluzione del *shōjo* all’impatto del *seinen*, dalle rappresentazioni di genere all’uso innovativo del linguaggio visivo), keynote lecture di alto profilo e momenti di dialogo interdisciplinare.

Questi ultimi, in particolare, ambiscono a creare sinergie tra discipline apparentemente distanti, come la letteratura, le arti visive, gli studi sui media, l’educazione e gli studi culturali, illuminando il ruolo del manga come potente strumento di narrazione e riflessione critica sul mondo contemporaneo, un vero e proprio specchio dei cambiamenti sociali e delle inquietudini del nostro tempo.

Tra gli ospiti di spicco, spicca la presenza di Deborah Shamoon, figura di riferimento internazionale nel campo degli *manga studies*, la cui esperienza e le cui pubblicazioni hanno contribuito in modo significativo alla comprensione del fenomeno.

Un altro punto focale dell’evento sarà l’intervento di Umezawa Shun, autore acclamato per *Darwin’s Incident*, opera che ha trovato recente consacrazione con l’adattamento animato disponibile su Amazon Prime Video.

La partecipazione di Umezawa Shun non si limiterà a una sola conferenza, ma includerà una sessione inedita di live drawing, un’opportunità unica per assistere al processo creativo di un mangaka di successo e interagire direttamente con la sua visione artistica.

“InTO Manga” si rivolge a un pubblico ampio e diversificato: studenti, docenti, ricercatori, professionisti del settore culturale e, soprattutto, a chiunque sia animato da un sincero interesse nell’approfondire il manga come strumento di comprensione del mondo che ci circonda e di riflessione critica sulla condizione umana.

La partecipazione all’evento è aperta al pubblico previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite.

Il convegno è reso possibile grazie al sostegno della Japan Foundation e gode del patrocinio di Aistugia – Associazione Italiana Studi Giapponesi e del Consolato Generale del Giappone a Milano, testimoniando l’importanza di questo evento per la promozione della cultura giapponese in Italia.