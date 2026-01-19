Maratona Jane Austen: un tuffo nel mondo di una scrittrice immortale.

Sabato 24 gennaio, il Circolo dei Lettori si appresta ad accogliere un evento di profonda risonanza culturale: la Maratona Jane Austen. Più che una semplice celebrazione, si tratta di un’immersione nel mondo complesso e affascinante di una delle figure più emblematiche della letteratura inglese, autrice che continua a generare interesse e ispirazione a distanza di oltre due secoli dalla sua scomparsa.

Il fascino di Jane Austen risiede nella sua straordinaria capacità di cogliere le dinamiche sociali e psicologiche della sua epoca, delineando con acuta intelligenza e sottile ironia i costumi, le ambizioni e le frustrazioni della gentry inglese.

La sua opera, lungi dall’essere un mero resoconto di convenzioni e matrimoni, è un’indagine penetrante sulle relazioni umane, sulle disuguaglianze di classe e sulla ricerca di un’autentica realizzazione personale, temi universalmente rilevanti che trascendono i confini temporali e geografici.

La moltitudine di traduzioni di *Orgoglio e Pregiudizio* – un dato impressionante, testimoniato da ben 35 versioni dal 1932 – ne è la prova tangibile e la conferma del suo perdurante successo.

La Maratona Jane Austen non si limita a riproporre la sua opera, ma intende approfondire i vari aspetti che la rendono un’eredità culturale imprescindibile.

Si tratta di un percorso che attraversa la critica letteraria, la linguistica e l’adattamento cinematografico, offrendo una prospettiva multidisciplinare sull’importanza e la complessità della sua figura.

Il programma, ricco di spunti di riflessione, si articola in tre momenti chiave.

La giornata si apre alle 15:30 con “Riscoprire Jane Austen”, un incontro con Liliana Rampello e Sara Sullam, che esploreranno il significato e il contesto storico-culturale delle opere di Austen attraverso le lenti dell’edizione Meridiani Mondadori.

Si procederà poi, alle 17:00, con “Tradurre Jane Austen: utilità di una traduzione superflua”, un dibattito stimolante con Susanna Basso, che analizzerà le sfide e le opportunità presentate dalla trasposizione linguistica e culturale dell’opera austeniana, interrogandosi sulla necessità di nuove interpretazioni e sul ruolo della traduzione come atto creativo.

Infine, alle 18:30, Beatrice Masini guiderà il pubblico in “Le altre Jane”, un’esplorazione delle figure femminili minori presenti nelle opere di Austen, spesso trascurate ma essenziali per comprendere la sua visione del mondo e la sua complessa rappresentazione della società del suo tempo.

Quest’incontro offrirà una lente d’ingrandimento sui personaggi secondari, rivelando dettagli e sfumature che arricchiscono la narrazione e testimoniano la profondità dell’osservazione austeniana.