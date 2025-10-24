La Galleria Riccardo Costantini Contemporary è lieta di annunciare l’apertura della mostra dell’artista Marcello Nitti “Esprit de géométrie”, che prenderà avvio 31ottobre 2025 con inaugurazione dalle h.18:00.

Marcello Nitti torna ad esporre a Torino con una mostra dedicata questa volta al paesaggio e al rapporto con l’opera dell’uomo. Tale tema si sviluppa attraverso dipinti e opere pittoriche/installative ed è ben descritto dall’autore del testo della mostra, Sergio Solombrino, in questo breve estratto: […] L’opera di Nitti nasce perciò da una frattura: quella tra la geometria dell’uomo e il respiro della natura. Sulle superfici si posano forme nette, strutture che cercano un ordine, eppure restano sospese, vulnerabili. Tra i moduli geometrici affiorano rami, cespugli, ombre: presenze minime che incrinano la perfezione, come il vento che attraversa una rovina. Qui la geometria non domina, vacilla. La boscaglia la attraversa, la scultura si lascia abitare, la pittura ne trattiene la traccia. Così la materia artificiale diventa soglia: non barriera, ma membrana sottile tra il mondo calcolato e quello vivente. L’arte non proclama, ma ascolta; non misura, ma lascia spazio. Invita chi guarda a sostare in quell’istante di equilibrio instabile, dove la costruzione cede e la vita ritorna protagonista. […]

(dal testo di Sergio Solombrino)

Esprit de géométrie – Marcello Nitti

31/10 – 29/11 2025

opening 31/10 ore 18:00

TAG Art Coffee Breakfast

31 ottobre e 1-2 novembre 2025 h. 10/12

Colazioni in galleria con il prezioso supporto tecnico di Lavazza e Dolcissima

TAG meets ART PALMA CONTEMPORANI

Riccardo Costantini Contemporary ospita nella project room

CCA Andratx con l’artista Charlie Stein

Il progetto di partnership per celebrare l’anniversario dei 25 dalla fondazione dell’associazione TAG-Torino Art Galleries, in un dialogo internazionale di promozione e scoperta dell’arte contemporanea, di scambio tra gallerie e nuove collaborazioni.

Apertura straordinaria 29-30-31 ottobre ore 17.00 -20.00

TAG Art Night – Notte delle Arti Contemporanee

Sabato 1 novembre apertura straordinaria fino ore 23:00