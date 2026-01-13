Memissima: Quando i Meme Interpretano la Realtà

Memissima: Un’Esplorazione Culturale nell’Era dei MemeTorna a Torino, il 16 e 17 gennaio, Memissima, il festival dedicato alla cultura memetica, un evento ideato e diretto dall’artista e musicista Max Magaldi.

Più che una semplice celebrazione, Memissima si propone come un’indagine complessa e stimolante sul ruolo dei meme nella società contemporanea, un’indagine che tenta di decodificare un linguaggio globale, spesso frainteso e superficialmente considerato.

Il festival si configura come un crocevia tra creatori di contenuti digitali, esperti di comunicazione, accademici e pubblico, offrendo un panorama articolato che va oltre la mera esposizione di immagini virali.

L’attesa è focalizzata sui Meme Awards, un riconoscimento di prestigio nel panorama digitale italiano, che innescherà un acceso dibattito online prima della cerimonia finale, prevista per le 21:00 di sabato 17 gennaio presso la Scuola Holden. I vincitori delle edizioni passate, da Gennaro Sangiuliano a Gerry Scotti, passando per Luigi Di Maio, testimoniano come la figura pubblica, anche in ambito politico, possa essere ridefinita e reinterpretata attraverso la lente del meme, diventando così oggetto di commento sociale e ironia collettiva.

Prodotto da The Goodness Factory, Memissima vanta il sostegno di istituzioni chiave come la Fondazione Crt, la Camera di Commercio di Torino, l’Assessorato alle Politiche educative e giovanili, Unindustria e Reale Mutua Assicurazioni.

La collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Fondazione Circolo dei Lettori, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, e la Scuola Holden, sottolinea l’ambizione del progetto di connettere la cultura digitale con il patrimonio culturale e il sapere accademico.

“In un’epoca in cui la realtà stessa sembra aver superato la capacità di generare meme, Memissima tenta di utilizzare i meme per interpretare, e forse anche per domare, la realtà,” afferma Max Magaldi, evidenziando la volontà di andare oltre l’apparenza e comprendere il significato profondo di questo fenomeno culturale.

Il festival vedrà la partecipazione di alcune delle pagine meme più influenti del panorama italiano, tra cui Filosofia Coatta, Vabe RagaA, Roncolate antichità, Maidirememe, Sapore di Male, memefattori, iconografieXXI, e molte altre, offrendo al pubblico un’immersione completa nel mondo del meme e delle sue infinite declinazioni.

A completare l’offerta, “Meme per gli acquisti”, un incubatore dedicato al “memevertising”, che riunisce agenzie di comunicazione, amministratori di pagine meme, aziende e esperti del settore, per studiare e sviluppare strategie innovative di comunicazione basate sull’utilizzo del meme.

Le lezioni di scrittura memetica, inoltre, offriranno ai partecipanti gli strumenti per comprendere e padroneggiare le tecniche di creazione di contenuti virali, contribuendo a formare una nuova generazione di comunicatori digitali.

Memissima non è solo un festival, ma un laboratorio culturale che esplora le potenzialità e le implicazioni di un linguaggio in continua evoluzione, un linguaggio che definisce e influenza il nostro modo di percepire il mondo.