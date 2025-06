Miss Italia a Pianezza: bellezza, sostenibilità e nuove opportunità

Il Piemonte riaccende i riflettori su Miss Italia con la prima tappa provinciale del 2025, un evento che si preannuncia ricco di novità e significato a Pianezza. La selezione, che vedrà contendersi il titolo ben quaranta aspiranti, non è solo una ricerca di bellezza esteriore, ma un percorso di crescita personale e professionale per le partecipanti. L’eletta di Pianezza si guadagnerà l’accesso alle fasi regionali che si svolgeranno a fine agosto, rappresentando il suo comune in un contesto più ampio.Un elemento distintivo di questa edizione è l’innovativa sfilata, che si snoderà attraverso le vie del centro non con i consueti mezzi, ma a bordo di e-bike, un omaggio alla sostenibilità e alla modernità. Questa scelta, lungi dall’essere meramente estetica, sottolinea un impegno verso un’immagine contemporanea e responsabile del concorso.A condurre l’evento, segnando un importante cambio di guardia per le selezioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, troviamo Andrea Beltramo, attore torinese noto al pubblico per il suo ruolo in “La Melevisione” e per la sua attività di doppiatore. La sua presenza assume un valore simbolico, evocando il suo passato come giovane attore nel film “Le ragazze di Miss Italia” di Dino Risi, risalente al 2002, quasi a suggerire un destino ineluttabile. Accanto a lui, a rappresentare un collegamento con l’edizione precedente, sarà Francesca, Miss Piemonte 2024, testimone e guida per le nuove candidate.Mirella Rocca, esclusivista personale per le tre regioni, sottolinea come Miss Italia abbia profondamente evoluto il suo significato nel tempo. Lungi dall’essere un mero concorso di bellezza, si configura oggi come un’opportunità di formazione, un percorso di crescita che abbraccia solidarietà, consapevolezza di sé e sviluppo di competenze utili per il futuro. Il concorso offre infatti alle partecipanti accesso a workshop e seminari volti a migliorare la loro preparazione in diversi ambiti, dalla comunicazione all’immagine personale, dalla gestione delle emozioni alla consapevolezza del ruolo sociale.La valutazione delle candidate sarà affidata a una giuria eterogenea, composta da esperti provenienti dai settori della moda, del cinema e della bellezza, ma anche da rappresentanti di organizzazioni di rilevanza sociale come la Lega italiana per la lotta contro i tumori e il Codacons. Questa composizione riflette l’attenzione del concorso verso valori di impegno civico e responsabilità sociale, cercando di individuare non solo la bellezza esteriore, ma anche la personalità, l’intelligenza e la sensibilità delle partecipanti. La presenza di figure provenienti da contesti diversi garantisce una valutazione completa e multidimensionale, andando oltre i canoni estetici tradizionali e premiando la capacità di rappresentare valori positivi e di ispirare gli altri.