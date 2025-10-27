Moncalieri Jazz Festival: Musica, Cultura e Comunità

Il Moncalieri Jazz Festival, giunto alla sua ventotto esima edizione, si è inaugurato con un’esplosione di suoni e un’energia palpabile, segnando un capitolo significativo non solo per la scena musicale piemontese, ma per l’intera comunità moncalese.

La “Notte Nera”, un evento corale che ha invaso le vie del centro storico con cento artisti in performance simultanee, ha preludio a una settimana ricca di eventi culminati nel suggestivo concerto all’Auditorium Rai, dove l’Orchestra Nazionale Rai ha reso omaggio all’eredità immortale di Frank Sinatra.

Questo festival, ormai un punto di riferimento imprescindibile nel panorama jazzistico nazionale e internazionale, si configura come un elemento cruciale nella strategia culturale di Moncalieri, proiettandola verso il futuro con l’ambiziosa candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Un’opportunità per celebrare la ricchezza del patrimonio storico-artistico locale e per affermare il ruolo della città come polo attrattivo per la creatività e l’innovazione.

Il Moncalieri Jazz Festival non si limita a un programma di concerti di alto livello, ma si apre a un pubblico variegato, integrando iniziative didattiche e sociali.

La programmazione, che si protrarrà fino all’11 novembre, abbraccia una vasta gamma di spazi, dai teatri ai luoghi di aggregazione sociale, come le scuole e le residenze per anziani, dimostrando un’inclusività che ne amplifica l’impatto sulla comunità.

La ricca carrellata di eventi in programma prevede approfondimenti e riletture di figure emblematiche del jazz mondiale.

Oltre all’omaggio a Sinatra, il pubblico potrà immergersi nell’universo musicale di Keith Jarrett, riscoprire l’irriverenza e la maestria di Gegè Telesforo, celebrare la sensibilità e la poesia di Pino Daniele e partecipare a un concerto pensato per favorire l’incontro tra jazz e persone con disturbi dello spettro autistico, un esempio concreto di come la musica possa abbattere barriere e creare connessioni significative.

Il Moncalieri Jazz Festival si conferma così un’esperienza culturale complessa e stimolante, capace di coniugare l’eccellenza artistica con l’impegno sociale e la promozione del territorio.