Monfrà Jazz Fest: Otto Anni di Musica e Passione nel Monferrato

Il ‘Monfrà Jazz Fest’ celebra la sua ottava edizione, un traguardo che testimonia la profonda radicazione del festival nel tessuto culturale e paesaggistico del Monferrato. Più che un semplice evento musicale, il Monfrà Jazz Fest si configura come una celebrazione vibrante del territorio, un invito a riscoprire la sua bellezza e la sua identità attraverso il linguaggio universale della musica. Quest’anno, l’ambizione si eleva a un livello superiore: non solo diffondere la musica, ma piantarne i semi, coltivando un ecosistema sonoro fertile e innovativo che arricchisca la vita della comunità locale e attragga un pubblico sempre più vasto e appassionato.L’edizione 2024 si apre giovedì 19 giugno con un evento di prestigio: la prima nazionale del progetto “The harp: Chapter II” di Kety Fusco, un’esperienza musicale unica che si svolgerà in una location suggestiva come gli Spalti del Castello di Casale Monferrato. Fusco, figura di spicco nel panorama jazzistico contemporaneo, esplora le profondità espressive dell’arpa, strumento spesso relegato a ruoli di accompagnamento, elevandola a protagonista indiscusso di un racconto musicale ricco di suggestioni e improvvisazioni.La serata del venerdì 20 giugno si sposta in un contesto più intimo e raccolto: l’Azienda Antico Podere Boetti, nella frazione Piazzano di Camino, accoglierà il concerto di Zarièl, con il suo progetto “Le strade di polvere”. Un viaggio musicale tra le tracce del tempo, un’esplorazione delle radici e delle memorie che plasmano l’identità, un omaggio alla resilienza e alla capacità di reinventarsi.Sabato 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, il festival si anima con il “Concerto in Vigna” presso l’Azienda Botto Marco a Sala Monferrato. Questo appuntamento ad ingresso libero, un vero omaggio alla convivialità e all’apertura, celebra l’eredità dei grandi jazzisti migranti, da Django Reinhardt a Coleman Hawkins, figure che hanno contribuito a definire il linguaggio del jazz, arricchendolo con influenze provenienti da diverse culture e tradizioni. Il Malazur Trio, con la sua raffinata sensibilità musicale, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le note di questi maestri.Domenica 22 giugno, il festival si anima fin dalle prime ore del mattino con l’appuntamento del Nugara Trio e del loro tour “The Last Question” che si svolgerà sul Lungo Po di Viale Gramsci. La stessa domenica pomeriggio, il Concerto al Museo presso Area907, all’interno dello storico Stabilimento Buzzi Unicem di Trino, vedrà l’esibizione della John Birks Orchestra, un’istituzione del jazz americano che continua a portare avanti l’eredità del grande John Birks Gillespie. In contemporanea, il centro storico di Casale Monferrato si animerà con “The Kitchen Swing”, un evento dedicato al ballo lindy hop con lezioni e workshop per tutti i livelli.Il Monfrà Jazz Fest non si ferma qui. La settimana successiva, si susseguiranno concerti “boutique”, eventi più intimi e ricercati, che si terranno nel Chiostro di Santa Croce a Palazzo Langosco (Casale Monferrato). Il gran finale, il 26 giugno, sarà affidato alla Raphael Gualazzi Orchestra, un ensemble che saprà infondere al festival un’energia contagiosa e un’eleganza senza tempo. Il Monfrà Jazz Fest si conferma così come un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del jazz e un motore di sviluppo culturale e turistico per il Monferrato.