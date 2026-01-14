OccuBAUsandretto: Musei a 4 Zampe, un’Apertura Culturale Inedita

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in un’iniziativa pionieristica in dialogo con SabaudogTorino, inaugura un nuovo paradigma di fruizione culturale il 21 gennaio, dalle 18 alle 20, con “OccuBAUsandretto”.

Questo format inedito non si limita ad accogliere il pubblico, ma lo invita, con i propri fedeli compagni a quattro zampe, in un’esperienza museale interamente dedicata alla relazione uomo-animale.

L’evento, sostenuto da Morando Petfood e con la media partnership de “La Zampa”, l’innovativo spazio dedicato al mondo degli animali di La Stampa e La Repubblica – punto di riferimento per storie, notizie e, in particolare, per le iniziative di Videoadozioni che promuovono l’adozione responsabile – rappresenta una vera e propria svolta nel panorama delle istituzioni culturali.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha sempre dimostrato un’apertura e sensibilità verso il benessere degli animali, ma con “OccuBAUsandretto” si compie un atto simbolico e concreto: un museo, per una sola, intensa giornata, si apre esclusivamente a chi porta con sé il proprio cane.

Il percorso guidato si snoda attraverso la mostra “News from the near Future”, offrendo un’occasione unica per riflettere, in un contesto artistico stimolante, sul legame profondo che unisce l’uomo al suo animale domestico, un legame che trascende la semplice compagnia e si configura come una vera e propria forma di comunicazione non verbale e di sostegno reciproco.

Il progetto affonda le sue radici nell’etica di “OccupySandretto”, l’invito costante della Fondazione a concepire gli spazi museali come luoghi aperti, inclusivi e partecipativi, destinati a diventare veri e propri centri di aggregazione per la comunità.

“OccuBAUsandretto” ne è una declinazione particolarmente suggestiva: un atto di coraggio che ribalta le tradizionali barriere dell’accesso alla cultura, estendendo la possibilità di fruire dell’arte e della bellezza a un pubblico più ampio e diversificato.

L’iniziativa si pone come un esperimento sociale volto a promuovere un modello di cultura più accessibile, inclusiva e attenta al benessere di tutti i suoi membri, umani e non, incoraggiando una riflessione più ampia sul ruolo degli animali nella società contemporanea e sulla necessità di creare ambienti più accoglienti e rispettosi delle loro esigenze.

L’evento non è solo una visita guidata, ma un’opportunità di creare connessioni, abbattere pregiudizi e celebrare il valore inestimabile del legame uomo-animale.