Paratissima 2025: Kosmos, un viaggio artistico tra Torino e Moncalieri

La ventunesima edizione di Paratissima si dispiega dal 29 ottobre al 2 novembre, inaugurando un capitolo inedito nella sua storia.

Abbandonando le sedi consuete, il festival trova dimora nel prestigioso Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, un complesso monumentale di due secoli e un’estensione di dodici mila metri quadrati, incastonato nel cuore storico della città alle porte di Torino.

Il tema cardine di questa edizione, “Kosmos”, si presenta come una riflessione profonda e multidimensionale.

Lungi dall’essere una semplice ispirazione estetica, “Kosmos” è un invito all’esplorazione, un’immersione in un sistema simbolico complesso e stratificato.

È un invito a interrogarsi sul nostro posto nell’universo, sulla relazione tra l’individuo e il collettivo, tra il finito e l’infinito.

L’organizzazione sottolinea come ogni artista, ogni opera d’arte e ogni sguardo del pubblico siano elementi interconnessi, come pianeti in un’orbita celeste, ognuno con la propria unicità e il proprio ruolo all’interno di un disegno più ampio.

All’interno delle austere e nobili sale del Real Collegio, un crogiolo di oltre trecento artisti darà vita a un percorso espositivo che trascende i confini disciplinari.

L’offerta si articola in una sinergia dinamica tra arti visive contemporanee, audaci sperimentazioni digitali e installazioni immersive che stimolano la percezione e l’esperienza sensoriale.

Si tratta di un’esplorazione delle nuove frontiere creative, dove la tecnologia e l’artigianato, il digitale e l’analogico, si fondono in un dialogo costruttivo.

Tuttavia, l’ambizione di Paratissima 2025 non si limita alle mura del Collegio.

“Art In The City” estende l’esperienza artistica al tessuto urbano, trasformando le strade, le vetrine dei negozi e gli spazi pubblici in palcoscenici effimeri.

La città stessa diventa un’opera d’arte in continua evoluzione, un laboratorio a cielo aperto dove la creatività irrompe nella quotidianità, generando incontri inaspettati e stimolando la riflessione.

È una galassia in espansione, un’onda d’urto culturale che investe la comunità, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente per un pubblico più ampio, rompendo le barriere tradizionali e ampliando i confini dell’esperienza estetica.