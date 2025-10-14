Piemonte: le riprese del film svedese  diretto dalla regista Alexandra-Therese Keining

Sono in corso in Piemonte le riprese del lungometraggio “The Trip to Piedmont”, prodotto dalla società svedese SF Studios con la produzione esecutiva di LUME, interamente girato nella regione.

The Trip to Piedmont (Piemonte), scritto e diretto dalla regista Alexandra-Therese Keining – interamente girato in Piemonte con il sostegno Film Commission Torino Piemonte e con il contributo del FESR 2021-2017 – BANDO “Piemonte Film Tv Fund” – riunisce quattro degli attori più amati della Svezia, Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman e Kajsa Ernst affiancati da Peter Haber e Peter Dalle e diversi attori italiani. Una storia commovente e rasserenante ambientata nella splendida cornice dell’’Italia, “The Trip to Piedmont” esplora l’amicizia e la bellezza delle seconde possibilità. Le riprese sono attualmente in corso in Piemonte, con la prima nelle sale svedesi prevista per il 2026.

Helena Bergström e Björn Kjellman

5 le settimane di shooting, tra settembre e ottobre (oltre alle settimane di preparazione) che hanno coinvolto numerose location a Torino e in Piemonte, tra cui si segnalano Andezeno, Castelnuovo Don Bosco, Pino d’Asti e Rivalba, oltre ad Avigliano e Pino Torinese, queste ultime coinvolte anche grazie alla collaborazione della Rete regionale di FCTP.

La produzione ha visto impegnati sul set un gran numero di professionisti piemontesi nei vari reparti (più dell’80% circa di piemontesi), tra cui Rossella Tarantino come Line Producer (Organizzatore Generale), Luca E. Garzigliato come Direttore di produzione, Emanuela Minoli come location manager, Stefano Ruggeri in qualità di aiuto alla regia, Valentina Ferrani e Francesca Bocca per il reparto scenografia e Marco Fiumara come fonico.

Anche nel cast artistico diversi attori piemontesi e italiani, tra cui Paola Sambo e Tommaso Basili, Federico Scribani, Laura Martinelli, Michela Fattorin, Aldo Rendina, Ettore Belmondo, Alessandro Giallocosta e Lorenzo De Pasquale.

The Trip to Piedmont è prodotto da Jonathan Ridings e Jon Nohrstedt per SF Studios, in coproduzione con SVT e Film i Väst, con il sostegno Film Commission Torino Piemonte e con il contributo FESR 2021-2017 – BANDO “Piemonte Film Tv Fund”, dello Swedish Film Institute, del Nordic Film & TV Fund, in collaborazione con la casa di produzione LUME di Adriano Bassi e Lara Calligaro. REinvent si occupa delle vendite internazionali.

Sinossi

Quattro amici, tutti recentemente in pensione, intraprendono un viaggio in Italia, dove Eva ha ereditato un uliveto. Quello che inizia come un semplice viaggio per sistemare questioni legali e organizzare una vendita si trasforma presto in qualcosa di più. Una volta lì, emerge una domanda: cosa li aspetta davvero a casa in Svezia? L’Italia, d’altra parte, offre sole, cibo delizioso e abitanti affascinanti. E non è forse nella fase avanzata della vita che si dovrebbe cogliere l’attimo e realizzare finalmente quei sogni a lungo accarezzati?