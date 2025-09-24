Piemonte sostiene Ivrea: un investimento tra storia e sviluppo.

Il Piemonte, custode di tradizioni secolari e motore di sviluppo territoriale, ha recentemente erogato un contributo di 75.000 euro a favore dello Storico Carnevale di Ivrea, un gesto che va ben oltre un semplice finanziamento.

Si tratta di un investimento strategico nel tessuto culturale e socio-economico di una comunità che, attraverso la sua rievocazione storica, incarna valori identitari profondi e dinamiche di resilienza.

Il Carnevale di Ivrea, ben lontano dall’essere una mera festa popolare, rappresenta un patrimonio immateriale di inestimabile valore.

La sua rievocazione della storica rivolta contro il dominio feudale, simboleggiata dalla battaglia tra la comunità e il “Marcello”, trasmette un messaggio di ribellione pacifica e di affermazione della libertà collettiva, risuonando con forza anche nel contesto contemporaneo.

Alberto Alma, presidente della Fondazione che gestisce l’evento, esprime un plauso carico di significato, sottolineando come questo contributo riconosca non solo la risonanza storica e culturale del Carnevale, ma anche l’impegno costante e spesso faticoso di un’intera comunità.

Le risorse derivanti da questo finanziamento saranno destinate a progetti di innovazione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale, migliorare l’accessibilità e implementare strategie di promozione mirate a una platea nazionale e internazionale.

Si intende, dunque, non solo preservare l’autenticità del rito, ma anche renderlo fruibile e comprensibile a un pubblico più ampio, consolidando la sua rilevanza nel panorama culturale globale.

Il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, condivide l’entusiasmo, evidenziando un crescente riconoscimento dell’importanza del Carnevale a livello regionale.

Questa rinnovata attenzione non si limita alla celebrazione del passato, ma sottolinea il ruolo cruciale del Carnevale come volano per lo sviluppo turistico e per la valorizzazione delle produzioni locali e dell’artigianato, generando un impatto positivo sull’economia locale e proiettando un’immagine positiva dell’intera comunità.

Si tratta, in definitiva, di una sinergia virtuosa tra tradizione, innovazione e sviluppo sostenibile, in cui la festa popolare si trasforma in un potente strumento di promozione territoriale e di coesione sociale.

Il Carnevale di Ivrea, quindi, non è solo una festa, ma un vero e proprio motore di progresso per il Piemonte.