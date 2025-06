Pignatelli Rinasce: Nuova Era per l’Alta Sartoria Italiana

Milano Moda Uomo si appresta a ospitare un significativo atto di rinnovamento per una delle più iconiche case di alta sartoria italiana. Carlo Pignatelli, nome storico nel panorama della moda maschile, si configura ora come Pignatelli, un’evoluzione identitaria sancita dalla presentazione della nuova collezione Pignatelli Sartoriale, in programma dal 20 al 24 Giugno.Questa trasformazione non si configura come un semplice cambio di denominazione, ma come una profonda revisione strategica, frutto dell’acquisizione da parte dell’imprenditore Francesco Gianfala a fine marzo. Il rebranding rappresenta una decisa presa di posizione nel segmento dell’alta sartoria maschile contemporanea, mirata a proiettare il marchio verso il futuro senza rinnegare il ricco patrimonio di valori che lo hanno contraddistinto a livello globale. L’impegno verso l’eccellenza, la maestria artigianale e l’attenzione maniacale per i dettagli rimangono pilastri imprescindibili, ma si declinano in una visione più dinamica e in linea con le esigenze dell’uomo moderno.La collezione inaugurale di questa nuova era trae ispirazione dall’aura sofisticata e senza tempo dei red carpet di Cannes e dalla lussuosa atmosfera della Riviera francese. Il glamour, elemento distintivo di quegli scenari, viene riletto in chiave contemporanea, attraverso capi che celebrano la formalità e la ricercatezza. Smoking e completi formali si distinguono per linee fluide e avvolgenti, il risultato di una costruzione sartoriale innovativa: la tecnologia Piuma. Quest’ultima, più che una semplice tecnica, è un vero e proprio sistema costruttivo che garantisce una vestibilità impeccabile, un comfort ineguagliabile e una sorprendente leggerezza. L’utilizzo di tessuti pregiati, la cura artigianale di ogni singolo dettaglio e la silhouette studiata nei minimi particolari, elevano ogni capo a un’opera d’arte tessile.L’evoluzione di Pignatelli simboleggia la capacità di un marchio storico di interpretare le nuove esigenze del mercato, mantenendo fede alla sua identità di sinonimo di eleganza, qualità e impeccabile sartoria italiana. Un nuovo capitolo si apre, promettendo una fusione armoniosa tra tradizione e innovazione, artigianato e design contemporaneo.