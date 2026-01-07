Premio Inedito 2026

“questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace” tratto dalla poesia “Al Principe” (in occasione dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini) è il nuovo input grafico, illustrato da Francesca Rossetti, del Premio InediTO Colline di Torino che giunge alla venticinquesima edizione, dopo aver premiato in tutti questi anni centinaia di autori, scoprendo nuovi talenti di ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo.

Il Premio – il cui bando scadrà il 31 gennaio 2026 – è dedicato alle opere inedite in tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero, con esclusione di testi generati con intelligenza artificiale. Sul successo maturato negli ultimi anni è stata dedicata una nuova sezione alla “Graphic Novel”: sono state istituite le collaborazioni con la Scuola Internazionale di Comics, il Palmosa Fest Festival Nazionale di Arte e Letteratura di Castelvetrano (TP), i festival “La Grande Invasione” di Chieri (TO) e “Chiavi di Lettura” di Chivasso (TO), nonché la partnership con l’etichetta discografica “Sorridi Music” che premierà i vincitori e realizzerà la compilation “InediTO Music” con i brani di tutti i finalisti. Il Premio, inserito da diverse edizioni nella manifestazione “Il Maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ha ottenuto in passato il contributo e l’alto patrocinato del MIBACT, e nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio e contributo in servizi della Città di Torino, il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Città di Chieri, Città di Moncalieri e del Salone del Libro, il sostegno di Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Iren e Aurora Penne. Mentre da questa edizione riceve nuovamente il patrocinio di ANCI Piemonte e Città di Chivasso. Inoltre collabora con Film Commission Torino Piemonte. Possono partecipare autori già affermati o esordienti, di ogni età e nazionalità.

Migliaia gli iscritti in questi anni da tutta Italia e dall’estero (Europa, Stati Uniti, America centrale, Sud America, Africa, Asia, Australia), centinaia gli autori che il Premio ha sostenuto e accompagnato verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo senza abbandonarli al loro destino. Grazie a un montepremi di 8.000 euro i vincitori delle varie sezioni ricevono un contributo per la pubblicazione, promozione e produzione delle opere. Saranno inoltre assegnati i premi speciali “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di scrittori non viventi (conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo, Alessandro Manzoni, ser Pier Da Vinci, Grazia Deledda e Totò).

“InediTO Young” destinato ad autori minorenni, “InediTopic” ispirato all’input grafico di questa edizione e “InediTO I.A.” a un’opera realizzata tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il concorso è organizzato dall’Associazione culturale “Il Camaleonte” di Chieri (TO) e diretto da Valerio Vigliaturo. Il Comitato di Lettura è presieduto da Riccardo Levi, mentre la giuria da Margherita Oggero. E’ composta da: Aldo Nove, Mary Barbara Tolusso, Stefania Bertola, Roberto Camurri, Davide Bregola, Elena Bosi, Matteo Casali, Giusy Gallizia, Daniele Barbieri, Sara Durantini, Michele Di Mauro, Giorgia Cerruti, Irene Dionisio, Gigi Roccati, Gnut, Beatrice Antolini e dai vincitori della passata edizione. Entro marzo la designazione dei finalisti alla Scuola Holden di Torino che riceveranno una scheda di valutazione della giuria, a maggio la proclamazione dei vincitori al Salone del Libro 2026 di Torino e la premiazione che si svolgerà attraverso la consegna dei premi e un reading dedicato alle opere vincitrici.

Per il bando completo consultare: www.premioinedito.it/bando-2026 – Per info: info@premioinedito.it – Cell. 333.6063633