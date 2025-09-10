Ray Giubilo: Flying Rackets, un omaggio al tennis in fotografia

A novembre, la casa editrice Allemandi arricchirà il panorama culturale torinese con la pubblicazione di “Flying Rackets”, un volume monografico dedicato al lavoro del fotografo sportivo Ray Giubilo.

L’annuncio è stato ufficializzato da Michele Coppola, direttore Cultura Intesa Sanpaolo e presidente di Allemandi, durante l’apertura della mostra “Erik Kessels Un’immagine” presso le Gallerie d’Italia di Torino, un evento che sottolinea l’importanza della fotografia come forma d’arte e strumento di narrazione.

“Flying Rackets” non sarà semplicemente una raccolta di immagini, ma un’esplorazione visiva del dinamismo e della bellezza estetica che si sprigionano nel mondo del tennis.

L’opera, che comprenderà oltre duecento fotografie, intende catturare l’essenza dello sport, al di là dei risultati e delle competizioni, focalizzandosi sull’energia, la grazia e la fatica degli atleti.

Ray Giubilo, fotografo di fama internazionale, è noto per la sua capacità di cogliere istanti unici, spesso subliminali, che racchiudono l’emozione di un momento sportivo.

La sua immagine iconica di Jasmine Paolini durante il match contro Destanee Aiava, diventata immediatamente virale, testimonia la sua abilità nel trovare l’angolazione perfetta, nel prevedere l’azione e nel congelare l’attimo fuggente.

Il libro si propone di offrire al lettore una prospettiva inedita sul tennis, andando oltre la cronaca sportiva per indagare la poetica del movimento, la complessità dell’espressione atletica e il rapporto tra l’atleta e l’ambiente circostante.

Giubilo, attraverso il suo occhio esperto, rivela la bellezza intrinseca del gesto sportivo, trasformando un’azione apparentemente banale in un’opera d’arte.

“Flying Rackets” non sarà distribuito solo nelle librerie torinesi, ma sarà disponibile a livello nazionale, contribuendo a diffondere la conoscenza del lavoro di Ray Giubilo e ad accrescere l’interesse per la fotografia sportiva come genere artistico a sé.

L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo, si inserisce in un più ampio progetto di promozione della cultura e dell’arte contemporanea, volto a valorizzare il patrimonio artistico italiano e a favorire l’accesso alla cultura per un pubblico sempre più vasto.

La pubblicazione rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo della fotografia nella società contemporanea, sulla sua capacità di documentare, interpretare e influenzare la nostra percezione del mondo.