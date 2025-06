Riprendersi: Cinema, Ricordi e Passione a Torino

Riprendersi, il festival torinese dedicato alla celebrazione del cinema in sala, si appresta a vivere la sua terza edizione, un appuntamento imperdibile venerdì 27 e sabato 28 giugno. La cornice ospitante sarà l’Arthouse Cinema Centrale, punto di riferimento per il cinema d’autore a Torino. L’apertura, fissata per le ore 20 di venerdì, sarà un momento di profonda commozione e ricordo. La rassegna si svolgerà a pochi mesi dalla scomparsa di Gaetano Renda, figura centrale nel panorama culturale torinese. Renda, più che un esercente, è stato un vero e proprio custode della memoria cinematografica della città, legato indissolubilmente a sale storiche, tra cui quella che oggi accoglie Riprendersi. La sua passione e il suo contributo sono stati fondamentali per la nascita e lo sviluppo del festival, incarnando lo spirito di resilienza e amore per il cinema che lo anima.A seguire l’omaggio, Davide Mazzocco, giornalista e regista, offrirà una prospettiva critica e affascinante con il suo intervento “Mastroianni. Il gioco del cinema”, un’esplorazione del talento e dell’impatto di un attore che ha elevato il cinema italiano a icona globale. La serata proseguirà con la proiezione di “Cinemania”, un documentario di Angela Christlieb e Stephen Kijak, vero e proprio tesoro cinematografico che giunge in Italia in anteprima nazionale grazie a Riprendersi. “Cinemania” è un viaggio immersivo nell’intensa e vibrante cultura cinefila di New York, una città che, come Parigi, sembra pulsare al ritmo dei divi e delle storie proiettate sullo schermo. Il documentario segue le vicende di cinque appassionati, individui che trasformano la visione cinematografica in un’ossessione totale, organizzando con meticolosità ogni aspetto della loro esistenza attorno alle proiezioni. Come sottolinea Kijak, i registi si sono concentrati su come l’amore per il cinema avesse assorbito le preoccupazioni quotidiane, definendo un’esistenza alternativa e quasi sacrale. Il film non solo rivela la dedizione dei protagonisti, ma celebra anche la città di New York, palcoscenico privilegiato di questa passione travolgente.”Cinemania” rappresenta un’ode ai cinefili, a quel pubblico sempre più raro che riscopre il valore dell’esperienza collettiva della visione, l’abbandono in quel buio protettivo dove le storie prendono vita. La sua selezione al Festival di Locarno nel 2002 ne ha sancito lo status di cult, ma l’inedito in Italia, offerto da Riprendersi, conferma l’impegno del festival nel portare alla luce opere indipendenti di valore universale, testimonianze di un amore per il cinema che continua a vivere, alimentando la passione di chi crede nella magia della settima arte. Il festival, dunque, si configura non solo come una rassegna, ma come un vero e proprio luogo di incontro e celebrazione, un omaggio a chi, come Gaetano Renda, ha dedicato la propria vita alla salvaguardia e alla diffusione della cultura cinematografica.