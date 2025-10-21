Salone del Libro Torino: Governance tra Storia, Privato e Futuro

La recente ripresa del dibattito sulla governance del Salone del Libro di Torino solleva questioni complesse che meritano un’analisi più approfondita, al di là delle semplificazioni spesso veicolate dalla comunicazione istituzionale.

Le apparenze, che suggeriscono possibili tensioni o interferenze, non rendono giustizia alla realtà strutturale dell’evento, caratterizzata da una peculiarità giuridica e da un percorso di risanamento economico e culturale.

È fondamentale chiarire che, contrariamente a quanto talvolta suggerito, il Salone del Libro non opera come un ente pubblico, bensì come proprietà privata dell’Associazione Torino, la Città del Libro.

Questa condizione, ribadita dal presidente Silvio Viale, è un elemento chiave per comprendere le dinamiche interne e le possibili evoluzioni future.

L’intervento di Giulio Biino, confermato alla presidenza della Fondazione Circolo dei Lettori, e la sua intenzione di coinvolgere il Ministero della Cultura, riaprono un capitolo che, in realtà, non si è mai veramente chiuso.

Il Salone del Libro si è trovato a navigare in acque agitate a seguito della liquidazione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, un evento che ha comportato l’acquisizione del marchio e del compendio dell’evento da parte dell’Associazione Torino.

Questa transizione, innescata da circostanze esterne e gravata dalle difficoltà pandemiche, ha richiesto un impegno notevole per garantire la continuità dell’evento e riaffermarne il ruolo di riferimento a livello europeo.

L’attuale assetto gestionale, con Piero Crocenzi come amministratore delegato e Annalena Benini come direttrice, testimonia la stabilità operativa del Salone.

Il contratto triennale di Benini, destinato al rinnovo automatico, evidenzia la fiducia dell’associazione nella sua leadership.

Tuttavia, la questione della governance rimane aperta, poiché il coinvolgimento del Ministero della Cultura implicherebbe una trasformazione significativa del modello attuale.

Qualsiasi cambiamento di questa natura, come sottolinea Viale, richiederebbe una manifestazione di volontà di riacquisto da parte di soggetti interessati, un gesto che rappresenterebbe un riconoscimento tangibile del lavoro svolto.

Tale operazione, tuttavia, sarebbe soggetta alla valutazione degli azionisti dell’associazione, evidenziando la natura privatistica della proprietà.

L’incontro imminente tra Viale e Biino si prefigge di chiarire le intenzioni del notaio e di portare le sue proposte alla valutazione degli azionisti, un processo trasparente che riflette la complessità del panorama istituzionale e la necessità di trovare un equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli privati nella gestione di un evento culturale di tale rilevanza.

Il futuro del Salone del Libro, dunque, si configura come un delicato equilibrio tra continuità, innovazione e partecipazione, un percorso che richiederà dialogo, visione e un profondo rispetto per la storia e l’identità dell’evento.