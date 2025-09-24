San Luigi Gonzaga: l’arte cura, un ospedale si trasforma.

L’ospedale San Luigi Gonzaga si configura ora come un luogo di guarigione che trascende la mera assistenza medica, grazie a un’iniziativa culturale ambiziosa: un percorso di illustrazioni che trasforma l’ambiente ospedaliero in un’esperienza estetica e terapeutica.

La metamorfosi inizia all’ingresso, dove il corridoio principale accoglie il visitatore con le vibranti opere di Adelchi Galloni, un pilastro dell’illustrazione italiana, arricchite, a partire da oggi, dalle suggestive immagini di Ugo Fontana, figura chiave del secondo Novecento.

Queste illustrazioni, prevalentemente dedicate al mondo dell’infanzia, non si limitano a decorare le pareti; esse evocano un legame con il passato, risvegliando la memoria degli adulti cresciuti negli anni ’50, ’60 e ’70, mentre offrono ai più giovani un’occasione unica per scoprire un patrimonio artistico spesso relegato ai margini della cultura dominante.

L’impegno dell’azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga va oltre la cura del corpo, mirando a nutrire l’anima e a creare un ambiente favorevole al benessere emotivo dei pazienti e dei loro familiari.

“La bellezza è un elemento essenziale per la guarigione,” afferma il direttore generale Davide Minniti, sottolineando come l’arte possa contribuire a mitigare l’ansia e a promuovere un senso di speranza.

Il direttore sanitario Salvatore Di Gioia aggiunge che l’ospedale si impegna a fornire non solo servizi sanitari di alta qualità, ma anche un ambiente accogliente e stimolante, dove l’estetica e il decoro siano parte integrante dell’esperienza del paziente.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia, che considera l’ospedale come un luogo di incontro tra arte, scienza e comunità.

Il progetto espositivo, curato con passione e competenza da Santo Alligo, artista e profondo conoscitore della storia dell’illustrazione internazionale, testimonia l’importanza di recuperare e valorizzare il contributo degli illustratori italiani, spesso ingiustamente sottovalutato.

Alligo, autore di iconici progetti pubblicitari come l’ippopotamo blu “Pippo”, ha saputo creare un percorso narrativo che celebra la creatività e l’ingegno degli illustratori.

L’iniziativa, che ha visto già in precedenza l’esposizione delle opere di Galloni, si propone di restituire al pubblico la bellezza e la potenza evocativa di queste immagini.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di esponenti del mondo dell’arte e della cultura, tra cui l’artista torinese Ugo Nespolo, a testimonianza del valore riconosciuto a questa iniziativa, che intende promuovere una nuova cultura dell’ospedale, centrata sul benessere del paziente e sull’arricchimento dell’esperienza umana.

L’auspicio è che questo percorso illustrato diventi un modello per altre strutture sanitarie, a dimostrazione di come l’arte possa essere un potente alleato nella cura e nel recupero.