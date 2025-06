Santuario di Nizza Monferrato, il più amato d’Italia: un trionfo di fede e storia.

Il Santuario Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato, un gioiello architettonico e spirituale profondamente intrecciato con l’eredità di San Giovanni Bosco, si è distinto come il luogo più amato d’Italia nell’edizione 2024 del censimento “I Luoghi del Cuore”, un’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La scelta, frutto di un’incredibile partecipazione popolare, sottolinea la risonanza emotiva e culturale che il Santuario continua ad esercitare sulla comunità e oltre.La vittoria del Santuario di Nizza Monferrato, che Bosco stesso salvò dall’oblio nel 1877, rappresenta un riconoscimento al suo ruolo storico e alla sua rilevanza nel tessuto sociale monferrino. Si tratta di un luogo simbolo, testimone di un impegno costante per l’accoglienza e la crescita dei giovani, principi cardine del pensiero salesiano.Il successo del censimento, giunto alla dodicesima edizione, è stato clamoroso, con ben 221 luoghi che hanno superato la soglia di 2.500 voti, aprendo la porta alla possibilità di accedere a finanziamenti per progetti di restauro e valorizzazione. Questo record testimonia un crescente interesse da parte dei cittadini verso il patrimonio culturale italiano, spesso fragile e bisognoso di sostegno. L’entusiasmo del pubblico si è tradotto in un totale di 2.316.984 voti, un dato impressionante che evidenzia il forte legame emotivo che lega gli italiani alle proprie radici.La cerimonia di premiazione, tenutasi nella sede di Intesa Sanpaolo, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui Marco Magnifico, presidente del FAI, Federica Armiraglio, responsabile del programma “I Luoghi del Cuore”, e Paolo Musso, direttore Comunicazione di Intesa Sanpaolo. Un videomessaggio del Presidente Gian Maria Gros-Pietro ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’iniziativa. I rappresentanti dei luoghi vincitori, emozionati, hanno potuto condividere la gioia del riconoscimento.Un elemento significativo di questa edizione è l’incremento dei fondi destinati ai progetti vincitori. Con un budget complessivo di 700.000 euro, in aumento di 300.000 rispetto alle edizioni precedenti, il FAI potrà sostenere interventi di restauro e valorizzazione più consistenti e mirati. I primi tre luoghi classificati riceveranno rispettivamente 70.000, 60.000 e 50.000 euro, che dovranno essere impiegati per progetti concreti che ne preservino la bellezza e ne promuovano la fruibilità. Questa iniziativa non solo contribuisce alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale, ma stimola anche la consapevolezza della sua importanza per l’identità nazionale e la trasmissione di valori alle generazioni future, creando un circolo virtuoso di tutela e partecipazione attiva.