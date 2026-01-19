ScambiaFigurine al Lingotto: passione, collezionismo e calcio in festa!

Il Lingotto si trasforma in un crocevia di passioni calcistiche e collezionistiche il 24 e 25 gennaio, con la terza edizione di “ScambiaFigurine del Lingotto”.

L’evento, curato dall’Ocvc – Organizzazione Culturale Volontari Collezionisti, si configura come un’occasione unica per connettere generazioni di appassionati, dalla più giovane alla più esperta, in un’atmosfera di condivisione e divertimento.

Dalle 10 alle 19, il cortile 3 del centro commerciale diventerà un effervescente mercato libero, dove figurine e card Adrenalyn dedicate alla stagione calcistica 2025-26, ma anche altre collezioni in circolazione, saranno oggetto di scambio e scoperta.

L’ingresso è libero e gratuito, con un piccolo gesto di benvenuto offerto dall’editore Panini sotto forma di gadget esclusivi, elementi che accendono l’entusiasmo dei partecipanti.

“ScambiaFigurine del Lingotto” non è solo uno spazio di scambio, ma un vero e proprio laboratorio di cultura calcistica.

Riprendendo il successo dell’edizione precedente, saranno allestiti tavoli da calcio balilla, invitando a sfide amichevoli e a dimostrazioni di abilità.

Ma l’esperienza si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di due campi da Subbuteo, grazie alla collaborazione con Subbuteo Lab di corso Dante.

Un campo sarà dedicato alla dimostrazione, ricostruendo fedelmente uno stadio di calcio, mentre l’altro sarà a disposizione per partite libere e spontanee.

Sabato 24 gennaio, esperti del Subbuteo saranno presenti per guidare i partecipanti e condividere la loro passione.

L’Ocvc, con circa cento membri attivi su tutto il territorio italiano e guidata dalla visione del presidente Andrea Morando, è un punto di riferimento per il mondo del collezionismo calcistico.

Oltre a “ScambiaFigurine del Lingotto”, l’organizzazione promuove iniziative di grande richiamo come “Le Giornate delle Figurine”, una mostra-scambio di respiro nazionale che si tiene presso il Complesso del Michelerio in corso Alfieri.

Quest’evento annuale accoglie espositori provenienti da ogni angolo della penisola e offre la possibilità di incontrare leggende del passato, creando un ponte tra generazioni e storie calcistiche.

“ScambiaFigurine del Lingotto” rappresenta quindi un tassello importante nel calendario degli eventi promossi dall’Ocvc, un invito a riscoprire il piacere della condivisione e la magia del collezionismo.