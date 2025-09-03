Sestogusto Spinge in Spagna: Massimiliano Prete, Pizza e Eccellenza Italiana

Sestogusto Espande i Confini: Massimiliano Prete Ancorato all’Eccellenza Gastronomica in SpagnaUn capitolo inedito si apre per Sestogusto, il marchio italiano di eccellenza gastronomica, con l’inaugurazione di una nuova sede strategica a Siviglia, nel cuore vibrante dell’Andalusia.

La scelta di Plaza Jesús de la Pasión non è casuale: rappresenta un punto nevralgico di incontro culturale e gastronomico, ideale per veicolare la filosofia distintiva del brand.

Questa espansione, sostenuta da un gruppo di investitori lungimiranti, segna un momento cruciale nell’evoluzione di Sestogusto, proiettandolo verso un mercato internazionale ricco di opportunità.

Il piano quinquennale prevede la replicazione del concept in altre città chiave della Spagna, testimoniando la fiducia nel potenziale di crescita e l’apprezzamento per l’offerta unica di Sestogusto.

Il cuore pulsante di questa iniziativa resta Massimiliano Prete, rinomato pizzaiolo e ambasciatore del gusto italiano.

La sua recente consacrazione al 24° posto nella prestigiosa classifica mondiale The Best Pizza Awards 2025 sottolinea la sua maestria e la sua dedizione all’arte della pizza.

Prete non si limiterà a supervisionare la nuova sede sivigliana, ma assumerà un ruolo attivo e determinante nello sviluppo dell’intera operazione spagnola.

La sua presenza sarà fondamentale per garantire la coerenza qualitativa del brand, curando meticolosamente la selezione e la formazione del personale – sia in cucina che in sala – e instaurando partnership strategiche con fornitori accuratamente scelti, bilanciando l’eccellenza dei prodotti italiani con le risorse locali.

L’impegno per l’autenticità si traduce in una scelta precisa: gli impasti, custodi dell’identità di Sestogusto, saranno prodotti esclusivamente presso il Prete Lab di Saluzzo, un vero e proprio laboratorio dell’innovazione gastronomica, e successivamente trasportati in Spagna per essere conservati e serviti.

Questa soluzione, apparentemente complessa, mira a preservare l’integrità del prodotto, portando l’esperienza gastronomica italiana direttamente nel cuore della Spagna.

“L’apertura in Spagna rappresenta per me la concretizzazione di un sogno,” afferma Massimiliano Prete, esprimendo l’emozione e la responsabilità che accompagnano questo traguardo.

“Voglio condividere la mia visione dell’impasto, rivelare il lavoro e la passione che si celano dietro ogni piatto, comunicare la filosofia che anima Sestogusto.

” Dopo un periodo di consolidamento e affinamento del laboratorio di Saluzzo, Prete ritiene giunto il momento di cogliere questa sfida, convinto del potenziale di successo.

Il portavoce degli investitori sottolinea l’ambizione del progetto: “Questa è la prima tappa di un percorso molto più ampio che intraprenderemo con Massimiliano in Spagna.

Siamo entusiasti di annunciare prossimamente le prossime aperture, ampliando l’impronta di Sestogusto nel panorama gastronomico spagnolo e portando un contributo significativo all’arricchimento culturale e culinario del paese.

” L’espansione non è semplicemente un’operazione commerciale, ma un ponte tra due culture, un invito a scoprire e apprezzare l’eccellenza italiana.