Shakespeare a Torino: Amore, Illusioni e Teatro Immersivo

Prato Inglese 2024: Un Viaggio Teatrale tra Amore, Identità e IllusioniLa stagione teatrale del Teatro Stabile di Torino si arricchisce di un’esperienza unica: “Prato Inglese”, un’iniziativa che, dal 19 giugno al 13 luglio 2024, invita il pubblico a immergersi nel mondo di William Shakespeare in un contesto suggestivo e informale. Più che una semplice rappresentazione, “Prato Inglese” si configura come un’immersione sensoriale e intellettuale, un dialogo tra il passato e il presente, tra la rigorosità del testo originale e la libertà interpretativa del nostro tempo.Quest’anno, il progetto si concentra su due opere significative del canone shakespeariano: *Pene d’amor perdute* e *Racconto d’inverno*. Due commedie che, pur nella loro apparente leggerezza, esplorano temi complessi e universali: l’amore in tutte le sue sfumature, l’inganno come specchio della verità, l’identità fluida e mutevole, il potere redentivo del perdono. Sotto la direzione registica di Jurij Ferrini, noto per la sua capacità di creare spettacoli visivamente sorprendenti e emotivamente coinvolgenti, e grazie alla sapiente traduzione e adattamento di Diego Pleuteri, le opere vengono riproposte in una chiave innovativa, esaltandone la vitalità e la modernità. Pleuteri non si limita a una mera trasposizione linguistica, ma opera una rilettura attenta e originale, capace di rendere il testo accessibile e rilevante per il pubblico contemporaneo, senza sacrificarne la ricchezza poetica e la profondità tematica.La scelta di ambientare le opere in Italia e Spagna non è casuale. Questi luoghi, crocevia di culture e di influenze, evocano un immaginario di passione, di mistero e di bellezza, creando un ponte ideale tra il mondo shakespeariano e la nostra realtà. L’Italia, con la sua storia millenaria e la sua vibrante cultura, offre un terreno fertile per l’esplorazione dei temi amorosi e tragici. La Spagna, con la sua tradizione di teatro e di spettacolo, contribuisce a creare un’atmosfera di festa e di allegria.Un cast eccezionale, composto da interpreti di grande talento come Cecilia Bramati, Vittorio Camarota, Roberta Calia, Paolo Carenzo, Giordana Faggiano, Matteo Federici, Samuele Finocchiaro, Francesco Gargiulo, Sara Gedeone e Raffaele Musella, con l’apporto di Aron Tewelde, dà vita a personaggi indimenticabili, portando in scena le loro passioni, le loro debolezze, le loro speranze. La scenografia suggestiva di Anna Varaldo, le luci evocative di Antonio Merola e il suono suggestivo di Riccardo Di Gianni completano l’esperienza sensoriale, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. L’abile lavoro di Giulia Odetto come aiuto regia e di Lorenzo Rostagno come assistente scene e costumi, sottolinea l’attenzione al dettaglio e la cura nella realizzazione dello spettacolo.“Prato Inglese 2024” non è solo un evento culturale, ma un’opportunità per riscoprire la bellezza e la potenza del teatro shakespeariano, per riflettere sui temi fondamentali dell’esistenza umana e per lasciarsi trasportare dalla magia di una notte d’estate. Un invito a perdersi e ritrovarsi tra le pagine di un capolavoro immortale.