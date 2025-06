Sonic Park: Nuova Era, Nuove Sedi, Stesse Vibrazioni.

Sonic Park, il rinomato festival dedicato alla musica elettronica e alle sue contaminazioni, inaugura la sua settima edizione con un profondo cambiamento di scenario. L’abbandono della storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, iconico complesso storico simbolo del territorio, segna una svolta significativa nella sua evoluzione. La decisione, dettata da una sensibilità crescente verso la tutela ambientale, riflette un conflitto sempre più intenso tra sviluppo culturale e preservazione del patrimonio naturale.L’Ente Parco, nell’esercizio del proprio mandato di salvaguardia della biodiversità locale, ha negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’evento nel sito sabaudo, sollevando preoccupazioni relative all’impatto acustico e visivo sulla fauna selvatica, nonché alla pressione esercitata da un flusso consistente di pubblico. Questa scelta ha generato una reazione contrastata, con il Comune di Nichelino che ha prontamente annunciato l’intenzione di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per difendere l’importanza del festival per il tessuto socio-economico del territorio, rivendicando una perdita di opportunità significative.Il Sindaco Giampiero Tolardo ha espresso pubblicamente il dispiacere per la perdita del luogo storico, sottolineando però l’impegno a garantire la continuità del festival attraverso un’intensa collaborazione con gli organizzatori. Questo sforzo ha portato all’identificazione di tre nuove sedi strategiche: lo Scalo Eventi Torino, cuore pulsante di una riconvertita area industriale ex Thyssen; il Parco della Certosa di Collegno, un’oasi verde a nord della città; e le Ogr, un complesso industriale riqualificato che incarna la trasformazione urbana e la rinascita culturale.La programmazione di Sonic Park 2025 si preannuncia ricca e diversificata, offrendo un caleidoscopio di esperienze sonore. Il 2 luglio, le Ogr accoglieranno l’esibizione di James Blake, maestro dell’elettronica sperimentale. A seguire, il 14 luglio, Nino D’Angelo porterà la sua carica emotiva al Set. Il 15 luglio, Gianna Nannini illuminerà lo stesso palco con la sua energia inconfondibile. Il 16 luglio sarà la volta di Jacob Collier, virtuoso della musica contemporanea. La doppia serata del 17 luglio vedrà i Dream Theater dominare il Set con il loro progressive metal, mentre Paul Kalkbrenner trasformerà il Parco della Certosa di Collegno in un tripudio di elettronica club. A chiudere il cerchio, il 19 novembre, le Ogr torneranno ad ospitare Asco, figura di spicco nel panorama della produzione elettronica italiana, celebrando la sua visione innovativa e il suo contributo all’evoluzione del suono contemporaneo.L’edizione 2025 di Sonic Park si configura quindi come un esperimento di resilienza, un atto di adattamento volto a conciliare l’eccellenza culturale con la sostenibilità ambientale, e un’opportunità per ri-immaginare il ruolo del festival all’interno di un paesaggio urbano in continua evoluzione.