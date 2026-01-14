Sorrentino a Torino: incontro, mostra e dietro le quinte

Domenica 18 gennaio, il panorama culturale torinese si arricchisce di un evento di spicco: il regista Paolo Sorrentino, acclamato autore e volto simbolo del cinema italiano contemporaneo, sarà ospite al Cinema Nazionale.

L’incontro, promosso da Film Commission Torino Piemonte in sinergia con la società di produzione e la casa di distribuzione, celebra un legame profondo tra l’autore napoletano e la città sabauda, un rapporto che si è concretizzato con un’operazione di riprese cruciale per il suo ultimo film, opera di rilievo che ha inaugurato la 82/a Mostra del Cinema di Venezia e che ha consacrato Toni Servillo con la prestigiosa Coppa Volpi.

L’appuntamento offrirà al pubblico una doppia opportunità di interazione con il maestro Sorrentino.

Dopo la proiezione pomeridiana delle ore 18, il regista interagirà direttamente con il pubblico in sala.

Successivamente, parteciperà a una proiezione esclusiva, riservata a un gruppo selezionato di professionisti del settore cinematografico, delegati locali, membri del cast e troupe coinvolti, e rappresentanti delle istituzioni che hanno sostenuto il progetto.

Questo incontro privato sottolinea l’importanza strategica del territorio torinese nel processo creativo e produttivo del film.

Il legame tra il film, ambientato nella vibrante cornice romana, e Torino, si rivela attraverso la realizzazione di gran parte degli interni palaziali, cruciali per la rappresentazione del potere e della politica, ricostruiti fedelmente all’interno del celebre Palazzo del Quirinale.

Questa scelta non è casuale: Torino, con la sua ricca tradizione architettonica e la sua atmosfera elegante e suggestiva, si è dimostrata il luogo ideale per ricreare l’imponenza e la complessità del potere istituzionale italiano.

L’impegno del territorio torinese è stato significativo, estendendosi per ben 27 giorni, dal 7 marzo al 9 aprile 2025.

Numerosi luoghi iconici della città sono stati teatro delle riprese, tra cui l’Accademia delle Scienze, la Bocciofila La Tesoriera, la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, il Castello del Valentino, il Castello di Moncalieri (grazie alla collaborazione con la Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte), Palazzo Chiablese e i Musei Reali, in particolare Palazzo Reale.

Questo impatto sul tessuto economico e culturale locale ha generato un indotto rilevante, testimoniando il ruolo attivo di Torino come hub per la produzione cinematografica di qualità.

Per celebrare ulteriormente questo connubio artistico e territoriale, Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Fremantle, The Apartment, Numero 10 e PiperFilm, ha curato la mostra “La Grazia – Immagini e location della Torino di Paolo Sorrentino”, un’esibizione fotografica di Andrea Pirrello, fotografo di scena, che documenta il dietro le quinte delle riprese e immortala i luoghi più significativi del film.

La mostra, allestita presso Palazzo Chiablese fino al 10 aprile, rappresenta un omaggio visivo alle location e un’occasione per approfondire la complessità del progetto cinematografico e la sua profonda connessione con la città di Torino.

L’iniziativa mira a promuovere il territorio come set cinematografico di prestigio, valorizzando il patrimonio architettonico e culturale e rafforzando l’immagine di Torino come capitale del cinema.