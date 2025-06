Summerland Fest 2025: Cultura, Comunità e Teatro a Moncalieri

“Summerland Fest 2025 – La Bella Estate”: un’oasi culturale e sociale che fiorisce a Moncalieri. Dal 24 giugno al 24 luglio, la comunità terapeutica e di accoglienza “Il Porto” si trasforma in un vibrante palcoscenico, cuore pulsante di un festival che ambisce a ridefinire il ruolo della cultura come agente di trasformazione sociale. Promosso dalla compagnia Santibriganti Teatro, con il sostegno del Comune di Moncalieri e l’intrinseca collaborazione della comunità “Il Porto”, l’evento si propone come un ecosistema di incontri, espressione artistica e crescita personale.”Summerland” non è semplicemente una rassegna, ma un progetto che affonda le sue radici in un’etica di inclusione e responsabilità. La collaborazione storica tra Santibriganti Teatro e la comunità “Il Porto” si concretizza attraverso le borse lavoro, offrendo ai suoi ospiti opportunità formative e professionalizzanti nel campo dell’organizzazione teatrale – un’esperienza che si riflette nell’autenticità e nel significato profondo dell’iniziativa.Il festival si articola in tre sezioni distinte, ciascuna pensata per rispondere a diverse esigenze e pubblici. “Alla Luce del Sole” accoglie le famiglie e i bambini dei centri estivi con spettacoli matinée, stimolando la creatività e l’immaginazione attraverso narrazioni coinvolgenti e performances adatte ai più piccoli. “Comic Live Show” irrompe con energia, portando sul palco i migliori talenti dell’umorismo italiano, combinando stand-up comedy e teatro comico per regalare risate e leggerezza. “Andati in Porto”, la sezione più ambiziosa, esplora tematiche complesse e urgenti attraverso proposte di teatro civile e contemporaneo: storie di identità in evoluzione, riflessioni sul cambiamento sociale, testimonianze di impegno civile, recupero della memoria collettiva e indagini profonde sulla relazione, spesso fragile, tra l’individuo e il collettivo.Il calendario si arricchisce con un evento speciale: lo spettacolo-concerto “Porto di Terra” della Brigata Balon, un’esplosione di colore, musica e poesia che animerà la suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele, offrendo un momento di condivisione e celebrazione per l’intera comunità. “Summerland Fest” si configura dunque come un laboratorio culturale aperto a tutti, un luogo dove l’arte si fa strumento di dialogo, di guarigione e di crescita, contribuendo a tessere una comunità più coesa e consapevole.