Torino a Bordo: MuviMov, Viaggio Culturale sui Tram

Torino a Bordo: MuviMov, un Viaggio Narrativo nella Città che si MuoveTorino si reinventa come un palcoscenico urbano dinamico, dove il semplice atto di spostarsi a bordo dei tram si trasforma in un’esperienza culturale immersiva grazie a MuviMov – Museo del Viaggio in Movimento. Questo innovativo progetto, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il bando Tocc, ridefinisce il concetto di mobilità urbana, elevando i mezzi pubblici a veri e propri contenitori di storia, arte e identità locale.MuviMov non è solo un’app gratuita per smartphone; è un ecosistema digitale che connette cittadini e visitatori al ricco patrimonio culturale torinese. Sviluppato da Espereal Technologies in sinergia con il Comune di Torino, GTT (Gruppo Torinese Trasporti) e l’Associazione Torinese Tram Storici (ATTS), il progetto si avvale della tecnologia Tellingstones per offrire contenuti multilingue, arricchendo così l’accessibilità e la fruibilità per un pubblico eterogeneo.La geolocalizzazione gioca un ruolo cruciale: avvicinandosi a una fermata, l’app attiva automaticamente contenuti tematici. L’utente viene così guidato in un percorso narrativo che intreccia storia urbana, aneddoti curiosi e immagini d’epoca (un archivio di oltre cinquecento fotografie), offrendo una prospettiva inedita sulla città e sulla sua evoluzione sociale e architettonica. Nata inizialmente come progetto pilota legato alla storica Tranvia Sassi-Superga, l’iniziativa si espande ora in una rete capillare che abbraccia oltre cento fermate narrate, coprendo l’intera area urbana.Un elemento distintivo di MuviMov è l’integrazione di istituzioni culturali di primo piano. Direttori e curatori di prestigiosi musei come Palazzo Madama, il Museo del Cinema, il MAO (Museo d’Arte Orientale), la GAM (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea), il MAUTO, i Musei Reali, il Teatro Regio, il Museo del Risorgimento, la Fondazione Accorsi e Palazzo Carignano, hanno partecipato con video-interviste, offrendo approfondimenti e testimonianze privilegiate. Anche Turismo Torino contribuisce con una intervista dedicata all’offerta di servizi per l’accoglienza turistica.MuviMov rappresenta un passo audace verso una città più intelligente, inclusiva e culturalmente vibrante, come sottolinea l’assessora alla Mobilità e all’Innovazione Chiara Foglietta. L’iniziativa non si limita a migliorare l’esperienza di viaggio, ma la trasforma in un’opportunità di scoperta e apprendimento, valorizzando il territorio in modo innovativo, come evidenzia Antonio Fenoglio, presidente di GTT. MuviMov ambisce a rendere il trasporto pubblico un veicolo di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio torinese, trasformando il tragitto quotidiano in un viaggio alla scoperta della città.