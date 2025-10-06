Torino: Concerti Classici in 4K, un Omaggio Internazionale

Torino si appresta a diventare il fulcro di un’iniziativa culturale di risonanza internazionale: “Concerts Collection”, un ambizioso progetto che mira a catturare in alta definizione, in formato 4K, l’essenza di 62 concerti orchestrali, rappresentativi dell’apogeo romantico e post-romantico della musica classica.

L’impresa, concepita dal Maestro Alessandro Arigoni, si propone di immortalare le sinfonie di giganti come Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Mahler e Bruckner, affiancandole alle opere in concerto dei maestri dell’opera italiana, Verdi, Puccini, Bellini e Donizetti.

L’iniziativa, distribuita su un quadriennio e articolata in sette cicli produttivi, non è semplicemente una registrazione, ma un vero e proprio omaggio al patrimonio musicale, pensato per raggiungere un pubblico globale.

I concerti, aperti al pubblico, offriranno un’esperienza unica, combinando la suggestione della performance dal vivo con la nitidezza e la ricchezza dei dettagli offerti dalla tecnologia 4K, grazie alla collaborazione con la società londinese SigmArt, specializzata in produzione e distribuzione musicale.

Il ciclo inaugurale, dal 28 ottobre al 24 marzo, avrà il Teatro Alfieri come palcoscenico, con i primi otto appuntamenti dedicati a Tchaikovsky (già in vendita su SigmArt e TicketOne) seguiti dall’integrale delle sinfonie di Beethoven.

L’origine del progetto affonda le radici in un’esperienza precedente: l’impresa, conclusa nel 1991, di realizzare in video e cd l’integrale delle Sinfonie di Mozart con l’Orchestra Filarmonica Italiana.

“Concerts Collection” rappresenta un’evoluzione naturale, un desiderio di esplorare l’epoca romantica e post-romantica, un periodo di straordinaria fioritura musicale caratterizzato da un’esplosione di emozioni, sperimentazioni formali e un profondo legame con l’identità nazionale, particolarmente evidente nella tradizione operistica italiana.

La strada verso la realizzazione è stata irta di difficoltà e per oltre trent’anni l’idea è rimasta latente, ostacolata dalla ricerca di un partner produttivo in grado di sostenerne l’ampiezza e la complessità.

L’incontro con Luca Caserta, alla guida di SigmArt, ha segnato una svolta decisiva.

Caserta non solo ha abbracciato il progetto originale, ma lo ha ampliato in maniera innovativa, trasformando le registrazioni in una serie di concerti reali, generando un circolo virtuoso tra creazione artistica e coinvolgimento del pubblico.

Per il Maestro Arigoni, questo rappresenta la concretizzazione di un “sogno artistico musicale di una vita”, un’eredità che ambisce a trascendere il tempo e a ispirare le generazioni future.

Il progetto si preannuncia, dunque, non solo un evento culturale di primaria importanza, ma un’occasione unica per riscoprire e celebrare la grandezza della musica romantica e operistica, proiettata verso il futuro grazie alla potenza della tecnologia.