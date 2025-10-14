Torino Encounter: il Museo del Cinema si reinventa con il cinema.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino celebra il suo venticinquesimo anniversario con l’ambizioso lancio di “Torino Encounter”, un’iniziativa cinematografica inedita che trascende la mera conservazione del patrimonio culturale per abbracciare la produzione artistica originale.

Più che un anniversario, si tratta di una rifondazione del ruolo del Museo, che si configura non solo come custode di una collezione eccezionale, ma anche come attore creativo nel panorama culturale nazionale e internazionale.

“Torino Encounter” si pone come un crocevia di prospettive, un invito a cineasti di rilevanza globale a interpretare il Museo, le sue opere e la città di Torino attraverso il linguaggio del cinema.

La scelta di tre figure di spicco come Heinz Emigholz, Radu Jude e Jia Zhangke non è casuale: si tratta di registi che incarnano la capacità di sguardo critico, l’innovazione formale e la profondità interpretativa, capaci di illuminare aspetti inesplorati e stimolare il dialogo intellettuale.

Il progetto si articola inizialmente attraverso la realizzazione di cortometraggi, opere adatte a sperimentare nuove forme di narrazione e a raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

Il primo frutto di questa collaborazione è “Ecce Mole”, il capitolo trentaseiesimo della serie “Photography and Beyond” di Heinz Emigholz.

Il film, con la sua ricercata poetica visiva, si configura come un’indagine architettonica e concettuale che accosta la maestosa Mole Antonelliana, icona indiscussa della città e sede del Museo, alla più intima e singolare residenza privata di Alessandro Antonelli, la “Fetta di Polenta”.

L’accostamento non è solo descrittivo, ma apre a una riflessione più ampia sul rapporto tra grandezza pubblica e intimità privata, tra ambizione artistica e contesto urbano.

Il Museo Nazionale del Cinema, attraverso “Torino Encounter”, si inserisce attivamente nel circuito festivaliero internazionale, con l’obiettivo di promuovere la Mole Antonelliana e le sue collezioni a un pubblico globale.

Questa mossa strategica testimonia la volontà di superare i confini della fruizione museale tradizionale, offrendo esperienze immersive e coinvolgenti che integrano arte, cinema e cultura cittadina.

La presenza di “Ecce Mole” al New York Film Festival e al Rome Film Fest, con proiezioni e la partecipazione del regista, rappresenta un’occasione unica per presentare questa nuova visione del Museo e la città di Torino, proiettandole in un contesto internazionale di riferimento.

Il progetto si configura quindi come un vero e proprio ambasciatore culturale, capace di generare nuove connessioni e di promuovere un’immagine dinamica e innovativa del Museo Nazionale del Cinema e della sua città natale.

È un atto di fiducia nel potere del cinema come strumento di interpretazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, un investimento nel futuro del Museo e della città.